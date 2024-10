"Sa nu va imaginati ca cei care au stat cu varful spre experior au stat cu mainile in san ca daca ne uitam si pe la alti candidati vom vedea ca si de data asta sustin cadidatul PSD in alt mod, in ce mod? Aducand iepuri in cursa.

Am incredere ca alegatorii care au votat cu noi in alegerile lcoale si europarlamentare vor vota cu oamenii autentici si nu cu Mircea Geoana, care este, de fapt, un candidat PSD-ist, fabricat in laboratoarele sistemului cu obiectivul clar determinat de a pacali cat mai multi oameni din bazinul electoral de centru-dreapta.

Geoana se da independent dar, de fapt, nu e deloc independent.

Am ramas cu un gust amar din aceasta colaborare (cu USR - n.r.). Ca sa fim cinstiti, eu la fiecare palma pe care am primit-o am intors si celalat obraz", a declarat Ludovic Orban.