"Am votat cu gândul la toţi tinerii din Bucureşti, de asemenea, la seniorii Capitalei noastre, la copii şi la adulţi, la persoane sănătoase dar care vor să facă prevenţie, dar şi la persoane cu dizabilităţi. Am votat cu gândul la oamenii care vor să aibă din nou parcurile curate în Capitală, care vor să vadă că pe şantiere se lucrează şi că sunt rezultate în ceea ce priveşte fluenţa în trafic, problema termoficării şi, de asemenea, siguranţa în şcoli şi lupta reală împotriva drogurilor. Am votat pentru ca în administraţie să lucreze oameni de dimineaţă până seara, găsind soluţii, având o echipă, având o susţinere, comunicând şi fiind transparenţi, pentru oamenii din administraţie care nu se plâng care nu dau vina pe ceilalţi, care nu se incuie în birou şi care nu vin după câţiva anisă spună că nu au fost bine informaţi atunci când au promis. Am votat cu foarte mult optimism pentru că Bucureştiul este un oraş atât de frumos de care te poţi îndrăgosti,dar, din păcate, în ultima perioadă a fost abandonat. Am votat cu gândul la toţi bucureştenii care vor ca acest oraş să redevină oraşul pe care îl iubesc şi în care vor să trăiască, să iubească, să îşi crească copiii, nepoţii, să înveţe, să prospere, să se dezvolte”, a declarat Firea după ieșirea de la urne, cu lacrimi în ochi.

Senatoarea PSD a recunoscut că este emoționată, spunând că s-a bucurat să vadă că oamenii au ieșit la vot.

„M-am bucurat că văd şi tineri, şi seniori, şi adulţi venind la vot. Este un semnal foarte bun. Este important să ne implicăm, să avem simţ civic, să trimitem în Parlamentul European oameni care să lupte pentru România, pentru atragerea de fonduri europene şi oameni care să lucreze în administraţia publică locală cu sârg şi găsind soluţii, rezolvând proiecte, nicidecum pasând tot timpul responsabilitatea şi găsind vinovaţi şi să se lupte imaginar cu tot felul de balauri”, a arătat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Prezent alături de Gabriela Firea, premierul și, totodată, liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat: "E evident pentru toată lumea. Capitala are nevoie de o schimbare. Cred ca am depășit momentul în care Bucureștiul are lozinci, promisiuni și un dușman imaginar. A venit timpul ca Bucureștiul să fie o capitală europeană, așa cum ne dorim cu toții".