A doua ședință de Guvern într-o săptămână | Măsuri luate în contextul pandemiei de COVID-19

Organizatorii spun că vor fi oportunități foto și video la începutul ședinței pentru cameramanul și fotograful oficiali. Oportunitățile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube, precum și prin sistemul unic de distribuție al Administrației Prezidențiale.

Guvernul nu a făcut publică, încă, ordinea de zi a ședinței, dar, știm că, pe masa miniștrilor vor fi proiecte care prevăd noi măsuri luate în criza generată de pandemia coronavirus, printre care și o rectificare bugerată.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat, la Realitatea PLUS, că se lucrează la rectificarea bugetară şi se încearcă să se intre cu ea în şedinţa de Guvern de joi, dacă nu, va fi aprobată cu siguranţă luni.



"Acum lucrăm la ea. Nu ştiu dacă intră în şedinţa de Guvern de joi. Încercăm să intre în şedinţa de Guvern de joi, dacă nu, luni cu siguranţă o să fie aprobată în şedinţa de Guvern", a spus Cîţu la Realitatea Plus, întrebat când va fi aprobată rectificarea bugetară.



El a precizat că vor fi suplimentate fondurile pentru toate judeţele, oraşele, comunele, unde este nevoie, astfel încât toţi cei care au nevoie să beneficieze de resursele necesare.



"Vom suplimenta fondurile pentru toate judeţele, oraşele, comunele, unde este nevoie. Acum ne uităm care este situaţia pe ministere, dar şi pe localităţi. Sunt două arii la care ne uităm. Vom avea rectificare bugetară şi fondurile vor fi prinse acolo, pentru ne asigura că toţi cei care au nevoie au resursele necesare. Deja, cred că acum două săptămâni am aprobat prin Hotărâre de Guvern pentru carantină, de exemplu, 42 milioane lei, s-au dau dat în plus până în acest moment aproape 1,7 miliarde pentru Ministerul Sănătăţii, atât pentru achiziţia de medicamente, dar şi pentru echipamente şi aşa mai departe. Prioritatea este sănătatea cetăţenilor şi resursele, în principal, se vor duce în acea direcţie", a explicat ministrul Finanţelor.