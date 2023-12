Andrei Barbu, fiul unui cunoscut dezvoltator imobiliar din București, acuzat de proxenetism. Bărbatul deținea un bordel împreună cu temutul Roger Bogdan

Fiul unui cunoscut dezvoltator imobiliar din București a fost ridicat de acasă de procurorii DIICOT, după ce a fost acuzat că, împreună cu Roger Bogdan Rusei, un temut lider interlop, ar fi deschis, în centrul Capitalei, un bordel în toată regula. Unele dintre sclavele sexuale controlate de cei doi ar fi fost exploatate în paralel și de către constănțeanul Nuredin Beinur, zis și Rechinul Mării.

Andrei Barbu a devenit cunoscut publicului după un incident care a avut loc în noaptea de 23 spre 24 septembrie 2020, într-un club din Herăstrău, când afaceristul l-a luat la pumni pe Constantin Răducan, alias Costel Caran.

La acel moment, Costel Caran ar fi scos cuțitul, însă ar fi fost liniștit chiar de către unul dintre finii săi, fostul boxer Claudiu Mușat.

Potrivit anchetatorilor, tânărul Barbu urma să deschidă un club de noapte împreună cu Roger Bogdan Rusei, devenit un dușman de moarte al Caranilor după ce, inițial, fusese ani la rând unul dintre locotenenții lor credincioși. Pe fondul dușmăniei față de Roger, frații Caran ar fi cerut taxă de protecție și ar fi amenințat că, în cazul în care nu-și vor primi banii, oamenii lor vor descinde în forță în localul respectiv.

După incidentul din Herăstrău, Andrei Barbu a depus plângere la Inspectoratul General al Poliției, iar reclamația acestuia a fost unul dintre capetele de pod ale dosarului instrumentat de DIICOT care a condus la anihilarea grupării interlope Caran.

Cine sapă groapa altuia...

Ironia sorții a făcut ca Andrei Barbu, iubitul Emei Uta, și asociatul său să cadă la rândul lor în groapa pe care le-o săpaseră fraților Costel, Aurel și Emil Caran. Și asta, pentru că procurorii care i-au urmărit pe cei trei lideri interlop și pe oamenii lor, au supravegheat și activitatea clubului de noapte Maxxim Dolls Night, situat în apropiere de Piața Romană.

Potrivit procurorilor DIICOT, care au redactat referatul cu propunere de arestare preventivă pe numele lui Andrei Barbu și Roger Bogdan Rusei, clubul a început să funcționeze începând cu ianuarie 2021. Cu toate că, cel puțin pe hârtie, se dorea a fi un local de noapte cu stripteuze, patronii ar fi amenajat mai multe încăperi în care dansatoarele puteau practica prostutuția sau masajul erotic.

Tinerele recrutate de Roger și de Barbu nu primeau salariu, însă puteau să păstreze toți banii încasați pentru serviciile sexuale prestate. Și nu erau puțini...

„Pentru ca persoanele de sex feminin să obțină sume de bani, Andrei Barbu și Roger Bogdan Rusei au pus la dispoziția lor un număr de patru camere, unde acestea să intre împreună cu clienții clubului și să întrețină acte sexuale sau activități de masaj erotic”, spun procurorii.

Pentru amenajarea acestor camere, patronii ar fi investit nu mai puțin de 100.000 de euro, iar o singură fată putea câștiga și 10.000 de lei pe noapte, în condițiile în care, deși localul era deschis recent, era frecventat de oameni cu foarte mulți bani, majoritatea apropiați ai dezvoltatorului imobiliar Andrei Barbu.

Telefonul fatal: Nu mai suna în viața ta normal!

Roger Bogdan : Nu te descurci, nu faci bani. Eu, dacă ea intră la masaj, daca ea face, orice face acolo, pe mine nu mă interesează, eu nu pun mâna pe niciun ban.

A.D.Ș: Știu, știu.

Roger Bogdan : Dacă ea face 100 de milioane, eu nu cer nimic, ea de ce să-mi ceară ?

A.D.Ș: E problema ei, da.

Roger Bogdan : Cum să – mi ceară mie bani ? Înseamnă că nu se descurcă. Asta înseamnă că mă duc și iau cliente false din Centrul Vechi, îmi iau cliente false și le angajez pe alea.

A.D.Ș: Eu ți-am … lumea nu e sigură că sunt clienți. Pentru că tu ești nou pe piață și știi ce zic … numele tău, da, ești cineva.

Roger Bogdan : …(neinteligibil)… și până dimineață … aseară am avut 85 de inși.

A.D.Ș: Am auzit că a fost plin, tot a venit lumea.

Roger Bogdan : A fost plin până la ora 7.00 de dimineață.

A.D.Ș: Te cred, te cred.

Roger Bogdan : Așa că nou pe piață, ne nou pe piață, nu cred că are nimeni relațiile noastre. Chiar dacă …

A.D.Ș: Eu sunt conștient de lucrul ăsta, dar fetele nu prea știu lucrurile astea, știi ?

Roger Bogdan : ”Brothere”, dacă într-o lună de zile nu s-or ruga ele să vină la club … o să vezi tu, mai vorbim. Mai vorbim …

A.D.Ș: Așa … Bine. Hai că am să le transmit și lor ca să știu ce să le zic, da ?

Roger Bogdan : Bine ”brothere”.

A.D.Ș: Bine. Te pup, pa !

Roger Bogdan: Ăsta e pe WhatsApp ? Suni pe WhatsApp tu ?

A.D.Ș: Am sunat normal.

Roger Bogdan : Nu mai suna în viața ta normal !

A.D.Ș: Bine.

Roger Bogdan : Hai !

A.D.Ș: Numai bine! Pa !

Sursa: Stenograme DIICOT

Nuredin Beinur, cercetat pentru proxenetism

Procurorii DIICOT au folosit convorbirea ca să poată proba modul în care se desfășura activitatea în localul respectiv.

„În finalul convorbirii, Roger Bogdan realizează faptul că discuția are loc prin apel „normal”, nefiind utilizată aplicația „WhatsApp”, aspect ce denotă faptul că are cunoștință de măsurile specifice de supraveghere ce pot fi administrate în cadrul unui dosar penal, precizând interlocutorului: „ Nu mai suna în viața ta normal!”, fiind conștient de faptul că activitățile pe care le realizează în cadrul clubului pot constitui o infracțiune și poate fi tras la răspundere penală”, se mai arată în documentul citat.

În timp ce îi supravegheau operativ de pe cei doi, în plasa procurorilor a căzut și liderul interlop constănțean Nuredin Beinur. Acesta avea nevoie de mai multe fete care participe la o petrecere, motiv pentru care a sunat-o pe una dintre prostituatele de la Maxxim Dolls Night, pe care chiar el o recomandase pentru angajare.

Ulterior, aceasta l-a anunțat pe Beinur că a găsit o singură „colegă” și i-a cerut totodată să-i garanteze că, la petrecerea respectivă, va avea oportunitatea să câștige o sumă de bani.

Fiind audiat în cauză, în calitate de suspect iar ulterior de inculpat, Nuredin Beinur a declarat următoarele:

„Nu îmi aduc aminte ziua sau data respectivă, pentru că au trecut aproximativ trei ani de atunci, nu îmi aduc aminte barul respectiv.

Totodată nu am săvârșit infracțiunea de proxenetism care mi-a fost adusă la cunoștință. Nu am comis niciodată o asemenea infracțiune. Apreciez că este o rușine săvârșirea unei asemenea infracțiuni conform religiei mele”, a spus liderul interlop constănțean.

Pe numele celor trei au fost formulate acuzații de constituire de grup criminal organizat, proxenetism și trafic de persoane.

Ema Uta, audiată în Dosarul Caranilor

Potrivit unor surse, Ema Uta a fost audiată la DIICOT pentru a explica legăturile cu Alex Bodi și Andrei Barbu, fostul și actualul iubit.

Interesant este că în schemă ar intra și Roxana Răducu, una dintre cele mai bune prietene ale Emei Uta, vedetă în revistele pentru adulți și recunoscută în showbiz ca fiind modelul cu cei mai voluptoși sâni. Tânăra ar fi suspectată că livra fete pentru clubul lui Andrei Barbu, Maxxim Dolls Night.

Roxana Răducu, într-un dosar de proxenetism

La începutul lunii, polițiștii, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat 9 percheziții domiciliare, în municipiile București și Ploiești, și au pus în executare 7 mandate de aducere pe numele unor persoane cercetate pentru următoarele infracțiuni, iar unul are legătură cu clanul Ștoacă: proxenetism, trafic de persoane, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Totul a început în anul 2016, când cei ridicați acum sunt acuzați că ar fi întreprins demersuri infracționale, în vederea recrutării, transportării, transferării și adăpostirii, prin constrângere și inducerea, în eroare a 10 tinere. Pe acestea le-ar fi obligat să practice prostituția, atât în România, cât și în Elveția, Germania, Regatul Țărilor de Jos, Marea Britanie, Franța, Spania, Cehia, dar și în Bahrain și Emiratele Unite Arabe.

Femeile exploatate fuseseră racolate din România, prin deja cunoscută metodă „loverboy”. Cei care acum sunt reținuți pentru cercetări ar fi racolat persoane cu bani, aflate în cluburi exclusiviste în București și Constanța, pentru a întreține relații sexuale contra cost cu tinerele racolate de ei prin diferite metode.

În dosarul întocmit de procurori apare și numele Roxana Răducu, ea fiind suspectă de împlicare în rețeaua internațională de proxenetism.