Bella, mai mult decât un animal de companie, a fost un companion de suflet pentru Rita și familia sa timp de 15 ani. Prin pierderea ei, Rita își exprimă durerea și recunoștința pe rețelele sociale, subliniind iubirea necondiționată și suportul primit de la Bella, „fiica sa canină”.

Legătura specială dintre Bella și Rita Mureșan

Pierderea Bellei aduce în lumina reflectoarelor nu doar durerea unei despărțiri, ci și valoarea inestimabilă a prieteniei și sprijinului necondiționat. Într-o lume efemeră și în continuă schimbare, legăturile care rezistă timpului și provocărilor vieții capătă o semnificație profundă.

„Dragii mei, pentru cei care ați cunoscut-o și știți că a dăruit din iubirea ei tuturor, vreau să vă anunț că Bella, fiica mea canină, îngerul meu pământean, a plecat!

15 ani de iubire necondiționată și suport maxim pentru mine și pentru noi toți din familie! Însă, în special pentru mine a stat atâta!

Ea doarme, eu nu! O iubesc infinit! Mulțumesc că ai adus-o în viața noastră, Horia!”, a transmis artista după decesul Bellei, arată click.ro.

Ce relație a existat între Rita Mureșan și Horia Brenciu

Relația dintre Rita Mureșan și Horia Brenciu, marcată de momente de pasiune și gesturi romantice, rămâne un capitol important în viața creatoarei de modă. Brenciu, care a fost alături de Rita într-o perioadă tumultuoasă, și-a exprimat afecțiunea în moduri grandioase, inclusiv prin cadoul special: cățelușa Bella. Rita a vorbit deschis despre această legătură în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, marcând cu sinceritate și asumare episodul lor de viață împreună.

„El a fost iubitul meu. (n.r: Horia Brenciu). Am avut o relație foarte frumoasă și importantă, cred, pentru amândoi. Asta ca să spuneți că sunt asumată, nu că nu s-ar ști.

Acum fiecare dintre noi are un alt drum și ce e acolo nu mai contează. Însă, așa cum am spus, în toate relațiile mele, lucrul care a legat e că am fost și sunt iubită.

E ceva… un șarm al meu, o bunătate, nu știu, sunt romantică, gătesc bine, atitudinea așa. Eu, când intru într-o cameră, se cunoaște”, a mărturisit vedeta în cadrul emisiunii amintite mai sus.

Dincolo de tumultul relațiilor personale, Rita Mureșan și-a păstrat statutul de influență și succes în industria modei, îmbinând creativitatea cu experiențe de viață variate. După despărțirea de Nelu Mureșan, Rita și-a continuat drumul atât pe plan profesional, cât și personal, menținând o relație cordială cu fostul soț pentru binele celor două fiice ale lor, Gloria și Rebeca, care au urmat un drum de succes în străinătate.