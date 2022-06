În 2017- decembrie 2018, actualul manager al Spitalului Colţea a fost administratorul clinicii de radiologie pe care Oana vedeta tv o deţine, împreună cu soţul ei, în Bucureşti.

După ce administratorul a demisionat, din cauza unor tensiuni cu actriţa, acesta ar fi fost şantaj de către Oana Zăvoranu şi avocatul acesteia, Călin Ionuţ Silviu, cu suma de 800.000 de euro.

„Curtea de Apel a constatat infracțiunea, în urma plângerii mele și au trimis-o în judecată. Eu nu am chemat-o în judecată. Eu am răspuns solicitărilor organelor abilitate. Nu am nici o teamă, decât cea de Dumnezeu. Dacă greșesc, îmi asum și răspund”, a declarat, pentru Click!, directorul Spitalului Colțea, Ioan Bogdan Furtună.

„M-au șantajat pentru o sumă de bani. Amenințările au venit sub forma unui posibil scandal în presă, cu prejudicii de imagine. Mi-au zis că mă distrug în presă. Mi-au cerut 800.000 de euro. După aceea, au scăzut la 300.000 de euro”, a spus medicul.

Transfer de bani prin „notarul-prieten”

„Și ea, și avocatul mi-au spus că trebuie să merg la un notar și să semnez un document, pus de mine la dispoziția organelor de anchetă. Am întrebat cum se demonstrează notarului prejudiciul (n.r. suma transferată de medic ar fi reprezentat, oficial, returnarea unui împrumut) . Mi-au zis că notarul este prieten”, a relatat directorul Spitalului Colțea.

Curtea de Apel București instrumentează dosarul 4576/2/2022, fapta penală fiind „șantajul”. Dosarul este în camera preliminară, în acest stadiu fiind analizată legalitatea probelor.