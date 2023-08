Gabriela Cristea spune că a trăit clipe grele în prima sa căsnicie cu afaceristul Marcel Toader. Deși a vorbit foarte rar despre aceste lucruri, vedeta spune că a fost umilită și bătută de omul de afaceri. „Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc doar de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat”, a recunoscut vedeta TV.







După ce a fost agresată de nenumărate ori, vedeta a decis să depună actele de divorț, la 5 ani de relație. Gabriela Cristea sfătuiește femeile abuzate să scape din relațiile toxice cât mai pot.





În prezent, alături de soțul ei, Tavi Clonda, aceasta spune că are o familie fericită și echilibrată. Ei au împreună două fetițe, pe nume Iris și Victoria. Fostul soț, afaceristul Marcel Toader, a murit în 2019 la vârsta de 56 de ani. Divorțase în 2017 cu scandal și de cea de-a doua soție, cântăreața Maria Constantin.