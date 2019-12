Camila Morrone a comentat diferența de 23 de ani dintre ea și Leonardo diCaprio

Toată lumea a speculat că a vrut să tranmită un mesaj prin fotografia postată de Morrone pe Instagram cu perechea Lauren Bacall - Humphrey Bogart (diferență de 25 de ani între cei doi).

Actrița s-a apărat spunând că respectiva postare a fost făcută doar pentru că iubește "Hollywood-ul clasic". Camila Morrone a admis că oamenii care îi judecă relația cu diCaprio o deranjează, potrivit Daily Mail.

"Sunt atât de multe relații la Hollywood — și în istoria lumii — în care există mari diferențe de vârstă între parteneri. Cred că fiecare ar trebui să se întâlnească cu cine vrea (anyone should be able to date who they want to date), a precizat Camila Morrone/