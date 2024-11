Inundații devastatoare în Spania: Un român povestește momentele de groază

„Când am plecat de la muncă, apa ajunsese până la glezne, dar când am ajuns acasă, în doar 15 minute, apa îmi trecea deja peste brâu,” a declarat Ionuț, care are doi copii mici. „Situația este extrem de gravă, avem foarte mulți morți și mii de mașini sunt inundate sub doi metri de apă. Magazinele sunt goale, iar oamenii încep să fure,” a adăugat el, descriind haosul care s-a instalat în localitate.

Cu mâncare disponibilă, dar lipsind produsele esențiale pentru copii, precum laptele și apa, Ionuț a fost nevoit să meargă pe jos într-un sat vecin pentru a găsi cele necesare. „Oamenii au început să fure tot ce pot. E un dezastru, nu vă puteți imagina ce se întâmplă aici,” a spus el.

De asemenea, el a menționat că, în ciuda situației critice, armata a început să intervină pentru a ajuta comunitatea. „Comunicarea este extrem de dificilă, semnalul la telefon este foarte slab. Acum pot vorbi pentru că sunt departe de sat; altfel nu aș fi putut,” a explicat Ionuț.

Ploi torențiale în Spania

El a subliniat că, deși în zona sa nu a plouat foarte mult, viitura a fost devastatoare, cu apa crescând rapid. „În 30 de minute, apa a ajuns la doi metri și sunt foarte mulți dispăruți. În satul nostru sunt peste 100 de morți,” a adăugat el, cu tristețe în glas.

„În blocul nostru, de exemplu, sunt trei persoane decedate și cinci dispărute. Viitura ne-a prins pe nepregătite când reveneam de la muncă,” a continuat Ionuț.

În ciuda dificultăților, el a exprimat recunoștința pentru faptul că a reușit să ajungă acasă, să fie alături de copii, spunând: „Numai Dumnezeu m-a ajutat să ajung acasă, pentru că asta este cel mai important.”