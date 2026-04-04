Un bărbat din Vâlcea și-a dat foc după un scandal în familie. Intervenția rapidă a polițiștilor l-a salvat

Un bărbat de 41 de ani din județul Vâlcea a fost salvat de polițiști în primele ore ale zilei de sâmbătă, după ce mama sa a alertat autoritățile că acesta amenință că își va da foc. Echipajul de la Secția de Poliție Rurală Măldărești a ajuns rapid la locuință, unde l-a găsit pe bărbat pe balcon, având un comportament agresiv și adresând amenințări.

În momentul în care a văzut polițiștii, acesta și-a turnat benzină pe corp și și-a dat foc. Oamenii legii au intervenit imediat, au pătruns în locuință și au reușit să stingă flăcările cu ajutorul unor pături.

Victima a suferit răni ușoare și a fost internată la psihiatrie

Datorită intervenției rapide, bărbatul a suferit doar o arsură minoră la nivelul unui picior. Ulterior, având în vedere comportamentul său, a fost transportat la Spitalul Județean Vâlcea, la secția de Psihiatrie, pentru internare nevoluntară.

