Agresoarea de 20 de ani, din Constanța, a făcut primele declarații: „De doi ani de zile mă tot chinui”

Tânăra de 20 de ani acuzată că a agresat mai multe persoane pe străzile din Constanța a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Înainte de a ajunge în fața judecătorilor, aceasta a vorbit despre problemele personale și financiare cu care spune că s-a confruntat și a mărturisit că regretă faptele. Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, o expertiză medicală a stabilit că avea discernământ în momentul atacurilor.
Ce a declarat tânăra din Constanța înainte de arestare
În fața celor care au întrebat-o despre comportamentul său, tânăra a susținut că a traversat o perioadă dificilă, marcată de lipsa unui sprijin familial și de instabilitate locativă. Ea a povestit că a crescut într-un centru de plasament și că, ulterior, a locuit și într-o familie maternală.
Potrivit propriilor declarații, dificultățile s-ar fi acumulat în ultimii doi ani, perioadă în care ar fi încercat să își găsească un loc unde să stea și să își gestioneze problemele de sănătate.
„Treceam prin niște situații mai grele. Nu am părinți. Am crescut la cămin până la vârsta de 18 ani, am stat și la o familie maternală. De doi ani de zile mă tot chinui”, a povestit tânăra pentru presa din România.
Aceasta a afirmat că situația financiară i-ar fi îngreunat accesul la consultații și la tratamentul de care spune că avea nevoie.
Problemele financiare ar fi împiedicat-o să urmeze tratamentul
În declarațiile sale, tânăra a susținut că nu a reușit să urmeze tratamentul și nici să ajungă la o consultație medicală din cauza costurilor. Ea a menționat că o consultație ar fi costat între 200 și 400 de lei, sumă pe care nu și-ar fi permis-o.
„Nu aveam locuință, nu aveam unde să stau. Aceste lucruri m-au afectat destul de tare. Au apărut niște frustrări. Nu am luat tratamentul, nu am reușit să fac consultația”, a declarat aceasta.
Femeia a mai spus că și-ar fi dorit să își rezolve problemele, să se poată angaja și să ducă o viață obișnuită. Ea a afirmat că a încercat să ceară sprijin financiar familiei în care a fost crescută, însă nu ar fi obținut ajutorul de care avea nevoie.
„Am tot încercat să cer ajutorul, să mă duc la familia maternală care m-a crescut, spunându-le că am nevoie de acel tratament ca să fiu bine în societate, să mă pot duce să muncesc, să fiu ca un om capabil și normal”, a relatat tânăra.
De ce spune că a atacat persoane la întâmplare
Întrebată despre motivele pentru care ar fi agresat oameni pe stradă, tânăra a pus comportamentul său pe seama nemulțumirilor acumulate în ultima perioadă. Declarațiile sale reprezintă propria explicație pentru cele întâmplate, iar împrejurările faptelor sunt analizate în cadrul anchetei.
Aceasta a susținut că regretă atacurile și că imaginile în care apare agresând persoane au avut un impact emoțional asupra sa.
„Din cauza acestor nemulțumiri ale mele. Acum regret foarte tare acest lucru și îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat. Credeți-mă că am început să plâng zilele acestea. Acum îmi iau tratamentul, sunt foarte ok”, a afirmat tânăra.
Tânăra, arestată preventiv pentru 30 de zile
Potrivit informațiilor din dosar, tânăra ar fi atacat mai multe persoane în perioada iulie-octombrie, iar cazul a ajuns în atenția autorităților după incidentele petrecute pe străzile din Constanța.
Expertiza medicală menționată în acest caz ar fi indicat că aceasta avea discernământ în momentul comiterii faptelor. În urma analizării situației, judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Agresiunile reclamate ar fi avut și consecințe grave asupra victimelor. Potrivit informațiilor prezentate, una dintre femeile atacate ar fi pierdut sarcina după ce a trecut printr-o sperietură puternică.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a răspunderii penale. Declarațiile tinerei privind dificultățile personale și regretul exprimat nu înlătură gravitatea faptelor de care este acuzată.