Agresoarea de 20 de ani, din Constanța, a făcut primele declarații: „De doi ani de zile mă tot chinui”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 18:30

Tânăra de 20 de ani acuzată că a agresat mai multe persoane pe străzile din Constanța a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Înainte de a ajunge în fața judecătorilor, aceasta a vorbit despre problemele personale și financiare cu care spune că s-a confruntat și a mărturisit că regretă faptele. Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, o expertiză medicală a stabilit că avea discernământ în momentul atacurilor.

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