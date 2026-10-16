Tânăra de 20 de ani care a agresat mai multe femei în Constanța, reținută. Expertiza a stabilit că avea discernământ: ce spun victimele

Publicat 16 oct. 2026, 12:26 Actualizat 16 oct. 2026, 12:34

O tânără în vârstă de 20 de ani, suspectată că a agresat fizic cinci femei pe străzi și în spații publice din municipiul Constanța, a fost reținută pentru 24 de ore. În urma unei expertize medico-legale, specialiștii au stabilit că aceasta avea discernământ în momentul săvârșirii faptelor, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța. În prezent, tânăra este cercetată pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. În cursul zilei de astăzi urmează să fie adusă în fața magistraților cu propunerea de arestare preventivă. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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