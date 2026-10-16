Tânăra de 20 de ani care a agresat mai multe femei în Constanța, reținută. Expertiza a stabilit că avea discernământ: ce spun victimele

O tânără în vârstă de 20 de ani, suspectată că a agresat fizic cinci femei pe străzi și în spații publice din municipiul Constanța, a fost reținută pentru 24 de ore. În urma unei expertize medico-legale, specialiștii au stabilit că aceasta avea discernământ în momentul săvârșirii faptelor, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța. În prezent, tânăra este cercetată pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. În cursul zilei de astăzi urmează să fie adusă în fața magistraților cu propunerea de arestare preventivă. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Potrivit cercetărilor, în perioada iulie-octombrie, tânăra ar fi agresat fizic cinci femei, pe mai multe străzi din municipiul Constanța, precum și în diverse spații publice.
IPJ Constanța a precizat că tânăra figurează cu un istoric medical de specialitate și că, înainte de reținere, aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru evaluări de specialitate.
Ce spun victimele
O femeie acuză că ar fi pierdut sarcina după ce ar fi fost atacată de individă, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS.
Ulterior, au apărut și alte plângeri ale altor victime. O femeie a povestit cum a fost agresată de tânăra de 20 de ani într-un mall din Constanța. Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, tânăra a cerut o sacoșă, iar după ce vânzătoarea i-a spus că trebuie să o plătească, și-a ieșit din minți. A zgâriat-o pe angajată pe față și i-a dărâmat calculatorul.
Un alt caz de agresiune a avut loc într-un fast-food. Tânăra de 20 de ani din Constanța a avut un conflict cu trei angajați pe care i-a lovit în cap cu o geantă. La fel a făcut și într-o cafenea din oraș unde a cerut apă, apoi a solicitat să își încarce telefonul. Ulterior, a aruncat cu un scaun spre o angajată.
Ce a stabilit expertiza medico-legală
La data de 15 octombrie, tânăra a fost supusă unei expertize medico-legale, în urma căreia s-a stabilit că avea discernământ în momentul săvârșirii faptelor.
Tânăra a fost reținută pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de vineri urmează să fie prezentată procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun, potrivit competențelor.
Cazul este instrumentat de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.