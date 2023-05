Zodiile care se despart in saptamana 8 – 14 mai 2023. Horoscop special

Conjunctia Soare-Uranus in Taur din 9 mai 2023 reflecta unde avem nevoie sa ne exprimam mai autentic. Venus, planeta iubirii si a armoniei, a inceput un tranzit in zodia Rac, aducand o sensibilitate mai puternica. De asemenea, sambata, Venus face un trigon cu Saturn, care este profesorul zodiacului, asadar ne putem astepta la lectii in plan amoros. Tot ceea ce este legat de dragoste capata un aer de angajament.

Acest lucru inseamna ca unele relatii se sudeaza, dar altele vor ajunge la final.

Cine se desparte in saptamana 8 – 14 mai 2023

Horoscop special pentru urmatoarea perioada: aceste zodii vor trece prin clipe destul de dificile.

Scorpion

Mercur retrograd isi face ultimul dans din aceasta primavara, timp de inca o saptamana, pana pe 15 mai 2023. Asta inseamna ca relatia ta este vizata, iar vestile nu sunt prea bune. Apar probleme din trecut, iar unele dintre ele pot avea chiar infatisarea unui fost iubit. Daca apare un ex sau un barbat misterios din trecutul tau, iar inima iti bate mai tare, e semn ca relatia actuala nu are prea multe sanse de izbanda.

Comunicarea dintre tine si partenerul tau va fi ingreunata, asa ca ai grija sa iti masori cuvintele. E posibil sa spui ceva dureros, care va duce la incheierea povestii voastre de iubire.

Horoscop special: Sagetatorii pun punct relatiei de iubire

Aceasta saptamana este dificila pentru tine, caci afli lucruri neplacute despre relatia ta sau despre partenerul pe care il ai. Ies la iveala lucruri urate, apasatoare si foarte greu de gestionat care o sa va dea batai de cap. In cazul in care iti asculti orgoliul, s-ar putea sa iei o decizie radicala, pentru a nu mai suferi. Va fi mai simplu pentru tine sa pui stop relatiei, decat sa te lupti cu morile de vant.

Este important sa-ti asculti instinctul. Ratiunea iti va pune bete in roate si iti va prezenta doar o fateta a situatiei, insa sufletul tau stie cel mai bine de ce ai nevoie. Daca simti ca e momentul sa traiesti viata pe propriile picioare, probabil iti va fi mai bine singura.

Pesti

Tanjesti dupa libertate si, daca nu o primesti in relatia actuala, iti vei dori sa te indepartezi de ea. S-ar putea sa iasa multe nemultumiri si frustrari in perioada 8 – 14 mai 2023, in special legate de libertarea de exprimare pe care ti-o ofera (sau mai degraba, NU) partenerul tau. Apar lectii importante in viata ta si e posibil ca ele sa nu-l includa si pe barbatul care ti-a fost pana acum alaturi. Decizia ar putea fi luata de comun acord, dar tu esti cea care are cea mai mare nevoie sa se bucure de singuratate.

Chiar daca urmeaza o perioada dureroasa, cu siguranta este calea cea mai buna spre vindecarea ta spirituala. Vei intelege in viitor de ce a fost mai bine sa pui punct in acest moment.

Sursă text: andreearaicu.ro