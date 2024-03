După cum putem vedea, deja am ajuns și la primăvară, iar astfel de treceri între anotimpuri sunt perioade în care astrele sunt mai active și mai volatile decât de obicei. Energia mentală pe care oamenii de-a lungul lumii o investesc în aceste momente de hotar din an are efecte în plan astrologic, iar acest lucru nu este întotdeauna și unul pozitiv, scrie Click!.

De exemplu, pentru o zodie anume, ziua de 4 martie poate fi una pe care și-o vor aminti tot restul vieții! Mai precis, este vorba despre nativii din zodia Gemeni, care vor avea de luat o decizie majoră la începutul acestei luni. Din păcate pentru ei, până pe 9 martie, Mercur continuă să fie în Pești, lucru ce poate crea confuzie și dificultăți în comunicare pentru mulți nativi.

Ziua de 4 martie poate fi una crucială pentru Gemeni

Putem spune că astrele încearcă să facă lucrurile cât mai complicate posibil pentru nativii acestei zodii, la început de martie. Este foarte posibil ca prezența lui Mercur în Pești să îi facă pe gemeni să se concentreze mult mai greu, sau să se exprime cu un ton mult mai agresiv decât ar fi normal.

Iar în ciuda tuturor acestor probleme, nativii din această zodie se vor mai trezi și cu o decizie extrem de importantă pe care trebuie să o ia. Indiferent în ce capitol al vieții se va materializa această alegere, va fi vorba despre ceva ce le poate schimba total restul vieții.

Fie vor decide dacă să încheie o relație în care sunt de mulți ani, dacă să se mute în altă țară, sau dacă să își schimbe cu totul cariera, gemenii vor avea de luat o decizie foarte dificilă. Iar dacă vor să aleagă varianta avantajoasă pentru ei, vor trebui să își depășească oboseala fizică și psihică și să găsească cea mai bună soluție.