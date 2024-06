Cei care trec pragul expoziției de la Sala Polivalentă au ocazia să descopere și să achiziționeze produse de cosmetică facială și corporală, de machiaj, precum și echipamente de slăbit de ultimă generație.



"Este un eveniment care practic reunește atât cele prezente din România, cât și branduri care au venit în premieră din străinătate în România la această expoziție, este practic un eveniment care este dedicat celor care activează în acest domeniu la nivel nu doar național, ci chiar internațional", a declarat Isabela Vasile, fondator Cosmobeauty.



Un nou brand de cosmetice, lansat pe piață la început de an, face furori la eveniment. Și asta pentru că are în compoziția sa ingrediente naturale din produse pe care le fabrică fără ajutorul compușilor chimici sintetici.



"Am venit cu cosmeceutice naturale, cu dublă-validare clinică. Dermato-cosmetice cu dublă validare clinică, practic un tratament anti-rid pentru acasă, ca doamna, femeia, să-și poată simți pielea frumoasă și sănătoasă acasă. Noi, anul acesta, după doar patru luni de la lansare, am câștigat Produsul beauty al anului 2024 Cosmobeauty", a afirmat Alexandru Gheorghiță, co-fondator Cosmetrice.



Expoziția găzduiește și seminarii de specialitate, dar și ateliere pentru tinerele care vor învețe trucuri despre îngrijirea pielii.