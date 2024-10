Această limită – considerată punctul de vârf în ceea ce privește daunele legate de sănătate – echivalează cu aproximativ șase halbe de bere sau o sticlă și jumătate de vin.

Un calculator al băutorilor fost creat de Daily Mail și vă poate poate calcula câte unități de alcool consumați pe săptămână și dacă această cantitate depășete normeledin Regatului Unit.

Pur și simplu răspundeți câte beri, vinuri, băuturi alcoolice și băuturi spirtoase beți săptămânal.

APASA PENTRU CALCULATOR AICI.

The NHS advises anyone who does consume 14 units a week to spread this evenly over at least three days.