În imagini se vede cum pasărea vrea să aterizeze lângă partenerul său de zbor, doar că nu calculează bine coordonatele și aterizează cu picioarele în sus și ciocul în pământ.

Albatrosul s-a ridicat rapid ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. ”Zborul unui albatros nu necesită un mare efort, aterizarea acestuia poate însă să fie puțin dificilă”, este mesajul din descrierea videoclipului.

Flying for the albatross is mainly effortless, landing can be a little bit harder. #RoyalCam chick had a front row seat to a ‘how not to land’ lesson.



Lucky for the somersaulting alby, recovery was quick and only the chick was watching!!https://t.co/9A481yiiom pic.twitter.com/WsPGdxsu1g