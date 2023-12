Tudor Gheorghe a marturisit că, inițail, a fost surprins, pentru că remake-ul lui Spyke este mult diferit față de varianta originală, dar că nu-i dispalce rezultatul.





"La început am avut așa, o senzație… Că nu mai semăna deloc cu ce am cântat eu. Fiul meu, care e generația lor, a zis: «Tata, ca test, e foarte interesant. Ia să vezi cum se va schimba toată povestea». Ei știau piesa cântată de băieții ăștia, dar nu știau originalul. Înțelegi? Pe urmă au fugit să audă și originalul (...) și a fost altceva. A fost foarte bine. Eu am fost de acord. Băieții au fost foarte eleganți, m-au întrebat și le-am dat acceptul fără niciun fel de problemă," a declarat renumitul artist.