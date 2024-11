Iarna nu este niciodată un anotimp blând pentru flori. Temperaturile scăzute, vântul puternic și umiditatea pot deteriora frunzele și rădăcinile florilor, în timp ce înghețurile prelungite pot ucide plantele care nu sunt adaptate la frig.

Florile susceptibile pot dezvolta pete negre pe frunze, deoarece seva îngheață în țesuturi. În cele din urmă, planta nu rezistă la frig și moare. În schimb, unele flori se adaptează la frig și îngheț și rămân vitale chiar și în cele mai reci zile de iarnă. Iată care sunt acesteași cum să le îngrijești.

Ce flori poți să lași pe balcon iarna, în ghiveci

Cactusul Crăciunului

Cactusul Crăciunului (Schlumbergera), cunoscut sub diferite denumiri, cum ar fi Crăciunelul sau Planta nu-mă-deranja, este o plantă ideală de păstrat pe balcon în timpul iernii. Crește bine la temperaturi de până la 10°C (50°F) și poate fi protejată pe balcon prin plasarea ghiveciului într-o poziție ferită de vânt. Este important să reduceți udarea în timpul iernii pentru a preveni putrezirea rădăcinilor.

Iedera

Iedera (Hedera helix) este o plantă perenă tolerantă la frig, ideală pentru balcoanele umbrite sau semiumbrite. Iedera poate tolera temperaturile scăzute, dar trebuie protejată cu mulci. Trebuie udată cu moderație pentru a preveni acumularea excesivă de apă în rădăcini.

Panseluța

Aceste flori mici, dar rezistente, vor supraviețui iernii fără dificultate, iar frunzișul și florile lor vor adăuga culoare balconului dumneavoastră. Panseluțele (Viola tricolor) pot rezista la temperaturi de până la minus 10°C. Acestea trebuie udate cu moderație și plasate într-o poziție însorită.

Iarba neagră

Iarba neagră (Calluna vulgaris) se plantează cel mai bine în ghivece, deoarece tolerează temperaturile scăzute. Preferă o poziție însorită și trebuie udată cu moderație, dar regulat. În același timp, solul trebuie menținut ușor acid, iar iarna ghiveciul trebuie așezat pe un stâlp de susținere pe balcon pentru a-l proteja de frigul direct al balconului.

Ce flori poți să lași afară iarna, în grădină

Crăițe

Crăița (Tagetes) este cunoscută mai degrabă ca o plantă de vară, dar poate supraviețui până la primul îngheț și se va descurca bine dacă iernile nu sunt prea severe. Plantați într-o poziție însorită și protejați rădăcinile cu un strat de mulci.

Trandafirul Crăciunului

Trandafirul Crăciunului (Helleborus) se numără printre plantele de grădină cele mai rezistente iarna. De fapt, pot înflori chiar și în mijlocul sezonului rece. Acesta tolerează temperaturile sub zero grade și preferă semiumbră în grădină. Este bine să aplici un strat de mulci în jurul plantei pentru a proteja rădăcinile și a menține solul la o temperatură constantă.

Lavanda

Lavanda (Lavandula) este o altă plantă rezistentă care tolerează temperaturile scăzute și este ideală pentru grădinile de iarnă. Preferă un sol însorit, bine drenat. Iarna, planta trebuie să fie acoperită cu mulci pentru a preveni înghețul la bază.

Bergenia

Bergenia, cunoscută popular sub numele de „bădan”, este o plantă perenă rezistentă la frig. Are frunze mari, cărnoase, care rămân verzi pe tot parcursul iernii. Are nevoie de un sol semiumbrit și bine drenat în grădină. În anotimpul rece, se poate folosi un strat de mulci pentru a menține temperatura optimă a solului.

Sursă text: Click.ro