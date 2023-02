Cand vine vorba de alegerea gratarului potrivit pentru curtea sau gradina ta, in primul rand trebuie sa te hotarasti asupra tipului de combustibil pe care functioneaza. In ultima perioada de timp, tehnologia utilizata in proiectarea grill-urilor a avansat semnificativ, facand posibila dezvoltarea unor modele de gratar gradina care utilizeaza alti combustibili decat lemnul sau carbunii. Unul dintre acesti combustibili este intocmai gazul. Asadar, preferi sa optezi pentru varianta clasica si sa achizitionezi un gratar pe carbuni sau pentru un grill pe gaz care ofera o serie de avantaje in plus?