Realitatea PLUS continua lupta pentru destructurarea Statului Paralel, in spatele caruia se afla personaje cheia din Servicii, si aici vorbim despre Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, doi fosti generali de la vârful SRI. Jurnalista Anca Alexandrescu a anuntat, marti, ca a pregatit noi inregistrari si probe suplimentare care dovedesc legatura dintre Romprest si Florian Coldea. Acestea vor fi prezentate, in exclusiviate, in editia din aceasta seara a emisiunii "Culisele Statului Paralel", de la ora 21.00, urmand ca in cursul zilei de miercuri sa inregistreze si un interviu cu omul de afaceri Catalin Hideg, denuntatorul lui Florian Coldea si al lui Dumitru Dumbrava. "Este un moment istoric in care DNA-ul, cat si celelalte institutii ale statului, cat si SRI-ul, pot dovedi ca acest Stat paralel poate fi destructurat", a transmis Anca Alexandrescu.