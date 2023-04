Afidele se inmultesc din luna aprilie pana in luna mai, asa ca atunci cand soseste perioada de inflorire, florile mult iubite sunt afectate. Drept urmare, pana in luna iunie, plantele trebuie protejati impotriva acelor paduchi la trandafiri.

Poti observa destul de usor o infestare a trandafirilor cu afide deoarece frunzele se vor decolora sau deforma, acestea pot capata un aspect stralucitor, dar in acelasi timp devin si lipicioase.

Aceste lucruri se intampla deoarece afidele consuma seva plantei, iar apoi elimina o substanta dulce care va atrage si alte insecte pe trandafiri, dar si o posibila infestare cu ciuperci precum Capnodium salicinum.

Cum sa recunosti un atac al afidelor la trandafiri

Primele semne ale unui atac al afidelor la trandafiri poate fi identificat pe frunzele inferioare ale plantelor. Astfel, frunzele sunt atacate, se rasucesc, se ingalbenesc si la final se vor usca si o sa cada.

In acelasi timp, bobocii de trandafiri nu se vor mai deschide sau daca se deschid, florile vor fi mult mai mici si nu vor mai mirosi la fel de mult. Mai mult decat atat, vei gasi afide si pe varfurile de crestere ale trandafirilor.

Paduchi la trandafiri. Cum sa scapi de afide si care sunt cele mai bune tratamente

In cazul in care verifici atent trandafirii si exista un atac de dimensiuni reduse, poti scutura plantele pentru ca afidele vor cadea pe pamant. Astfel, vor deveni hrana pentru insectele benefice din gradina ta, scrie cumsa.ro. In acelasi timp, poti folosi si un jet puternic de apa.

Uleiul de neem este un insecticid natural. Pentru a prepara o solutie pe baza de ulei de neem o sa ai nevoie de 5 ml ulei esential de neem, 2 ml de sapun de Castilia si un litru de apa. Amesteca apa cu sapunul prima data, iar apoi adauga si uleiul esential de neem.

Bineinteles, poti folosi si insecticide, iar cele mai indicate sunt Faster 120 EC, Mospilan 20 SP, sau Teppeki. Ia in considerare faptul ca aplicand insecticide, poti omora si insectele benefice pentru gradina ta.