În ciuda vârstei, bunica de 86 de ani se aventurează printre tineri, purtând ținute sumare și bucurându-se de ceea ce vacanțele îi oferă.

„Mi-a plăcut absolut, nu ești niciodată prea bătrân pentru a te distra. Aș încuraja pe oricine este mai în vârstă să meargă în Ibiza sau să iasă la petreceri. Nu vreau să stau acasă, ar fi plictisitor. Spun familiei că voi trăi până la 200 de ani. Am grijă de oameni, ceea ce mă menține tânără”, a spus bunica despre călătorie.

Bunica jucăușă a mai dezvăluit că a stropit un chelner cu o sticlă de șampanie.

„A râs și i-a plăcut. De asemenea, am ridicat o femeie de rucsac. Am scăpat cu multe când am fost acolo”, a mai adăugat ea.

Margaret s-a pregătit complet pentru călătorie și a petrecut purtând un top strălucitor și pietre autoadezive pe față.