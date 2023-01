Una dintre loteriile internaționale prezente pe majoritatea platformelor de jocuri de noroc este loto Italia Win for Life (cunoscută și sub numele de Win For Life Classico). Această loterie are formatul 10/20, adică sunt extrase 10 numere dintr-un total de 20. Prin urmare, șansele ca un număr să fie extras este de 50%.

Extrageri zilnice, din oră în oră

În mod normal, cota corespunzătoare unei probabilități de 50% este 2.00, însă trebuie ținut cont de faptul că mulți operatori își rețin și marja de profit. Astfel, pot exista agenții în care biletele simple cu un număr să beneficieze de cota maximă, dar și agenții în care același bilet să aibă cota 1.90 sau 1.95. Diferența poate fi apreciabilă de la agenție la agenție. Cei care obișnuiesc să joace la Italia Win for Life știu unde găsesc cele mai bune cote

Extragerile sunt zilnice, din oră în oră, între 8 dimineață și 11 seara. Și mai interesant este faptul că pot fi puse 15 numere pe bilet, sau chiar 16, ceea ce înseamnă că rămân foarte puține numere neacoperite. Pot exista maxim 8 numere câștigătoare pe combinație. Așadar, dacă este jucat un bilet în sistem 8/10 și sunt ghicite zece numere, atunci vor fi mai multe combinații câștigătoare.

Strategii populare pe Italia Win for Life

Există mai multe teorii în ceea ce privește modalitatea prin care jucătorii aleg numerele pe care le pun pe bilet. Unii susțin că trebuie jucat cât mai variat, în sensul că numerele alese trebuie să reprezinte categorii diverse (pare, impare, mici, mari, consecutive, depărtate, multiple de trei, multiple de doi, numere prime ș.a.m.d.). Alții mizează exclusiv pe numere care au ieșit și în ultimele extrageri, dar sunt și pariori care gândesc exact invers, considerând că cele mai mari șanse de a ieși le au numerele care „nu s-au mai arătat” în ultimul timp.

Pe site-urile de jocuri de noroc pot fi găsite statistici complete, dar nu este nimeni obligat să le analizeze. Tot acolo există butoane care fac selecția automat. Cu un singur click, pe bilet ajung „cele mai rare 5 numere” sau „cele mai frecvente 5 numere” sau „5 perechi frecvente” sau „5 perechi frecvente consecutive”.

Reguli de aur pentru jucătorii la loterie

Fiecare este liber să își facă propria strategie, din moment ce niciuna dintre cele existente nu garantează câștigul. Italia Win for Life, ca orice joc de loterie, ține exclusiv de noroc. De aceea, au mai multe șanse de succes cei care aplică regulile general valabile pentru gambling. Acestea se referă la:

Alocarea unui buget fix pentru această distracție. Un bilet loto jucat online costă de la 1 RON în sus. Este puțin, dar, dacă nu se ține evidența banilor mizați, se poate ajunge la sume mari, în timp. Este bine ca jucătorii să își facă un calcul și să vadă câți bani din venitul lunar poate dedica loteriilor, fără ca situația financiară să îi fie afectată de pierderea lor.

Pariuri online. La agențiile de pe internet nu se plătește taxă din miza fiecărui bilet plasat, iar impozitul este reținut la sursă doar atunci când sunt retrase fonduri, nu pentru fiecare câștig. În plus, online se poate juca de oriunde, la orice oră (sunt loterii care au extrageri și noaptea, când agențiile stradale sunt închise).

Raportarea mizei la risc. Un bilet simplu cu un singur număr are cota medie 1.95, în timp ce unul cu opt numere are cota 20000.00. Evident, ar fi nefiresc să fie folosită aceeași miză pentru ambele bilete. Banii puși la bătaie trebuie să fie raportați la risc, dar și la bankroll. De exemplu, pe biletul cu cota 1.95 se poate miza 10% din buget, în timp ce pentru pariul cu cota 20000.00 nu se poate risca mai mult de 1% din bankroll.

Înțelegerea menirii jocurilor de noroc. Jocurile de noroc trebuie abordate strict ca o modalitate de divertisment. Motivația celor care pun bilete la loteria italiană sau la orice altă loterie trebuie să fie adrenalina și emoțiile trăite în timpul extragerilor, nicidecum un posibil câștig.