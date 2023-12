Vâscul este o plantă foarte importantă în acest sezon de sărbători, mai ales pentru toți cei care nu stau foarte bine la capitolul dragoste. Așa că, vă vom spune unde să puneți această creangă, în această perioadă, pentru a vă consolida relația amoroasă și a rămâne mai aproape ca oricând, nu doar în Ajunul Crăciunului, dar și la sfârșitul lui 2023 și tot 2024.

Ce este vâscul

Vâscul este o plantă semi-parazitară care crește pe multe tipuri de copaci, precum mărul, stejarul, pinul și ulmul. În plus, este o plantă extrem de importantă pentru medicina pe bază de plante, deoarece are puterea de a face parte din tratamentul cancerului. În plus, este o parte fundamentală a unor credințe precum Feng Shui.

Locul unde să pui vâscul de Crăciun ca să-ți întărești relația amoroasă

Potrivit Feng Shui, vâscul este unul dintre principalele componente ale acestui Crăciun pentru a avea mai mult noroc în dragoste, mai ales pentru toți cei care sunt într-o relație, așa că această credință vă va spune unde să puneți această plantă pentru a întări legăturile relației voastre.

Instrucțiunile Feng Shui precizează că ramurile de vâsc pot fi folosite în o mie și una de moduri pentru a-ți decora casa, dar dacă vrei să atragi norocul și să-ți întărești relația amoroasă începând din următoarele zile, ar trebui să le așezi în zona de nord a casei. Le poți pune oriunde în această zonă a casei tale și să te săruți dedesubt împreună cu partenerul tău, sau poți pune o parte din această plantă pe o ghirlandă sau pe perete și să te săruți în fața ei pentru ca aceasta să aibă efect.

Este de menționat că pentru ca acest ritual să devină realitate nu depinde doar de locul în care pui vâscul de Crăciun pentru a-ți întări relația amoroasă, ci și energia pe care o ai în acel moment și dorința ca toate acestea să fie îneplinite.