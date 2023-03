La ce boli grave sunt predispuse zodiile - horoscopul durerii

Ei au determinat chiar si tipul de afectiuni de care putem suferi in functie de luna in care ne-am nascut. Rezultatele acestei cercetari au fost extinse si asupra semnelor zodiacale, astfel incat s-au identificat predispozitiile pentru o serie de boli in functie de zodie.

Boli la care sunt predispusi Berbecii

Fiind impulsivi si agitati, nativii acestei zodii sufera adesea de dureri de cap, dezvoltand astfel o predispozitie catre accidentele cerebrale. Acestora li se adauga accidentele coronariene, afectiunile gastro-intestinale si hepatobiliare. Cea mai buna recomandare este evitarea stresului. In cazul in care acest lucru nu este posibil, pauzele in activitate, care le vor da posibilitatea sa se reincarce cu energie si sa abordeze lucrurile cu calm, vor fi mai mult decat bine-venite.

Boli cu care se confrunta Taurii

Nativii acestei zodii sunt predispusi la dureri in gat, la amigdalite, laringite sau la afectiuni ale sinusurilor. De asemenea, Taurii vor avea probleme si cu glanda tiroida. In caz de hipofunctie a glandei, acestia se vor confrunta adesea cu surplus de greutate, cu circulatie proasta sau cu stari de apatie. In cazul hiperfunctiei tiroidei, nativii din Taur se vor confrunta cu palpitatii si insomnii.

Boli caracteristice zodiei Gemeni



Gemenii sunt adesea victime ale accidentelor, nefiind straini de entorse. De asemenea, bolile la care sunt predispusi Gemenii sunt cele pulmonare, racelile severe sau bronsitele, ei fiind sensibili la frig si umezeala. Totodata, gemenii ar putea suferi si de afectiuni ale sistemului nervos, cum ar fi migrenele si nevrozele, care pot antrena disfunctii sexuale. In plus, nivelul de stres al Gemenilor este adesea la cota de avarie.

Boli de care sufera Racii

Persoanele nascute sub acest semn zodiacal au un sistem digestiv foarte sensibil, fiind predispuse la tulburari gastro-intestinale, precum ulcer sau indigestie. Stresul, element care apare la majoritatea zodiilor, influenteaza negativ functionarea stomacului. La batranete, nativii din Rac se confrunta adesea cu incontinenta urinara.



Boli la care sunt predispusi nativii din Leu

Nativii acestei zodii se confrunta de regula cu probleme cardiace, cu atat mai mult cu cat nu duc chiar o viata sanatoasa. Printre bolile la care sunt predispusi Leii se numara: tahicardie, hipertensiune arteriala, afectiuni hepatobiliare, nevralgie de trigemen sau boli reumatice. Un mod de viata prea activ si perioadele stresante din viata lor conduc la dureri de spate si musculare.

Boli caracteristice Fecioarelor



Semnului Fecioara ii sunt asociate tulburarile digestive. Fecioarele sunt adesea victimele depresiilor, ale anemiilor, problemelor hormonale, apendicitei sau pancreatitei. Prea mult stres conduce la indigestie sau la o proasta functionare a intestinului. Se impune o alimentatie echilibrata din care sa fie eliminate alimentele prajite si condimentele, dar si o relaxare optima. Pentru acest semn zodiacal, de bun augur ar fi un regim vegetarian, ca si meditatia si exercitiul fizic.

Boli de care sufera Balantele

Bolile la care sunt predispuse Balantele sunt cele renale (calculi renali sau infectii), recomandarea principala fiind aceea de a se hidrata in mod corespunzator. Alte maladii caracteristice acestui semn zodiacal sunt: migrenele, nevralgiile, reumatismul si colibaciloza. Foarte important este ca nativii acestei zodii sa aiba o alimentatie echilibrata, sa se odihneasca si sa practice un sport. Stresul si modul de viata haotic pe care l-au adoptat balantele nu pot decat sa dauneze organismului.



Boli la care sunt predispusi Scorpionii

Scorpionii sunt victime ale afectiunilor din sfera genito-urinara: hernie, boli sexuale transmisibile, o gama larga de infectii, nefiind feriti nici de tulburari cardiovasculare si gastro-intestinale, nevroze sau paranoia. Sunt persoane cu o putere de seductie impresionanta, ceea ce nu-i va impiedica sa aiba probleme legate de sexualitate. Pentru a nu se confrunta cu BTS-uri, li se recomanda o viata amoroasa moderata.

Boli specifice zodiei Sagetator



Persoanele nascute sub acest semn zodiacal sunt cele mai active din intreg zodiacul. De multe ori, duc o viata dezordonata, ceea ce le predispune la afectiuni precum obezitate sau diabet. Totodata, consumul de mancare si bautura in exces poate genera probleme hepatice. Moderatia ar trebui sa fie cuvantul-cheie. Ale boli la care sunt predispusi Sagetatorii sunt artrozele lombare si coxartrozele.

Boli cu care se confrunta Capricornii

Din cauza vietii agitate si a stresului, Capricornii sunt predispusi la dureri de genunchi, dureri articulare sau chiar la entorse si fracturi. Stresul, alaturi de proastele obiceiuri alimentare, va afecta dantura. Odata cu inaintarea in varsta, nativii din Capricorn pot suferi de artrita sau de reumatism, de scleroza sau de surditate.



Boli care ii afecteaza pe nativii zodiei Varsator

Nativii acestei zodii ar trebui sa acorde o atentie sporita sistemului circulator. Ei pot fi usor afectati de sedentarism. De aceea, este important sa aiba o rutina de exercitii fizice si sa manance sanatos. De asemenea, sub semnul Varsatorului stau persoane care sufera de varice, de Parkinson sau de nevroze. Mai mult, acesti nativi sunt predispusi la accidente violente.

Boli la care sunt predispusi Pestii



Persoanele nascute in zodia Pestilor se confrunta cu o sensibilitate exagerata la nivelul picioarelor. Se impune sa acorde atentie sporita prevenirii afectiunilor picioarelor, intrucat prea multe medicamente administrate in cadrul tratamentului pot da nastere alergiilor. Totusi, remediile naturiste sunt mai mult decat bine-venite. Printre bolile la care sunt predispusi Pestii se mai afla viroze diverse, pneumonii si dischinezii biliare.