Confuzia între fostul și actualul președinte al Franței a fost făcută duminică, la Las Vegas, la un miting politic, potrivit Le Figaro.

„Imediat după ce am fost ales (2021 - N.R.), am fost la ceea ce numim o întâlnire a G7, adică a tuturor liderilor NATO ... a fost în sudul Angliei. M-am așezat pe spate și am spus: America s-a întors! Și Mitterrand, din Germania, adică din Franța, s-a uitat la mine și m-a întrebat: de când te-ai întors?”, a spus Biden în timpul discursului de la Las Vegas.

François Mitterrand a fost președinte al Franței între anii 1981 și 1995. A murit în 1996, la vârsta de 79 de ani.

Emmanuel Macron este actualul președinte al Franței, ales în 2017 și aflat la al doilea mandat, pe care l-a început în 2022.

Joe Biden a devenit celebru din cauza momentelor de confuzie, în care a încurcat persoane, date sau evenimente. Într-un context a vorbit despre fiul său mort ca și cum ar fi fost viu, iar la o întâlnire cu premierul indian a plecat cu acesta de mână, în loc să-și ia soția.





La 81 de ani, Biden este cel mai în vârstă președinte american în exercițiu. Recordul anterior a fost deținut chiar de predecesorul Donald Trump, care avea 70 de ani când a ajuns la Casa Albă, în 2016.