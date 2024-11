Active încă din octombrie, Tauridele nordice vor atinge punctul culminant în perioada imediată, oferind astfel o ocazie unică de a vedea meteori care radiază din constelația Taurus. Fenomenul este vizibil pe aproape tot globul, cu excepția Antarcticii, conform Dr. Shannon Schmoll, director al Planetariului Abrams de la Universitatea de Stat din Michigan.

O dificultate pentru observarea meteoriților ar putea fi prezența unei luni aproape pline, care va lumina cerul în proporție de aproximativ 79%, potrivit Societății Americane de Meteorologie. Pentru a diminua acest efect, Schmoll recomandă să așteptați mai târziu în noapte, când luna va coborî spre orizont, reducând astfel lumina sa și lăsând loc pentru un cer mai întunecat.

Tauridele nordice: Ce sunt și de unde provin

La fel ca Tauridele de Sud, Tauridele nordice își au originea în fragmentele lăsate de cometa Encke, care efectuează o rotație completă în jurul soarelui la fiecare 3,3 ani. Aceasta produce un număr mai redus de meteori decât alte ploi de stele importante – aproximativ cinci meteori pe oră – dar oferă o experiență vizuală impresionantă datorită „mingilor de foc”.

Spre deosebire de meteoriții obișnuiți, „mingile de foc” sunt fragmente mai mari și mai strălucitoare, lăsând dâre luminoase vizibile pentru o perioadă mai îndelungată. Potrivit NASA, acestea pot eclipsa chiar planeta Venus prin intensitatea lor, creând dâre spectaculoase, care durează de la câteva secunde până la minute întregi. Unele dâre seamănă cu traseele de fum ale avioanelor și pot fi vizibile chiar și în timpul zilei.

Un spectacol ceresc și o oportunitate de conectare cu natura

Dr. Schmoll îi încurajează pe cei interesați să se bucure de această experiență unică și să privească fenomenul ca pe o reconectare cu natura și cu misterele universului. „Această interacțiune a Pământului cu restul sistemului solar oferă o priveliște impresionantă,” a declarat ea, sugerând să ne oprim din activitățile zilnice și să savurăm spectacolul.

Ploile de meteori oferă nu doar o priveliște frumoasă, ci și noi date despre formarea sistemului solar, permițând cercetătorilor să analizeze materialele noi aduse de meteoriți.

Evenimente astronomice de urmărit până la sfârșitul anului

Tauridele nordice vor fi vizibile până pe 2 decembrie, conform Societății Americane de Meteorologie. Totodată, mai sunt programate alte câteva evenimente astrale importante pentru cei care urmăresc cerul:

Leonide: 16-17 noiembrie

Geminide: 12-13 decembrie

Urside: 21-22 decembrie

În plus, mai urmează două faze de lună plină: Luna castorului, o superlună pe 15 noiembrie, și Luna rece, pe 15 decembrie, adăugând un plus de frumusețe spectacolelor de pe cer în acest final de an.