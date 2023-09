Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, luni 11 septembrie 2023. Placere este cuvantul de ordine azi. Luna in zodia expresiva a Leului formeaza un sextil cu Marte in Balanta, sporindu-ne puterea de a urmari ceea ce ne dorim. Putem cu adevarat sa ne bucuram de bunurile oferite odata cu conjunctia Lunii cu Venus, facandu-ne usor sa ne plimbam in gradina vietii si sa ne bucuram de experienta. Luna va forma apoi o cuadratura energica cu Jupiter inainte de incheierea zilei, ceea ce ar putea face sa para un vis imposibil sa ne linistim.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate ca planificaseși sa mergi la o competitie sportiva sau la alt eveniment de grup insa circumstante in afara controlului tau pot sa iti stea in cale sau poate fi anulat. Chiar daca la inceput poti simti dezamagire, foloseste ziua si energia sa buna ca sa faci altceva care sa iti dea bucurie. Un proiect al tau poate avea nevoie de atentia ta si asta te va prinde cateva ore bune. Pe seara, rasfata-te cu o iesire la oras, poate la un restaurant.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Generozitatea ti-ar putea fi provocata azi daca cineva din jurul tau iti cere ajutorul sau ghidarea. Uneori devii preocupat asa de mult de evenimentele din viata ta incat nu realizezi ca sunt oameni in jurul tau carora le-ar prinde bine putin suport. Incearca azi sa iti faci timp pentru prietenii care duc lipsa de noroc si au nivelul de energie mai scazut. Foloseste acel unic simt al umorului pe care il ai ca sa inveselesti si sa ajuti pe cineva sa vada partea optimista a vietii sale.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai mari sanse sa mai afli ceva nou si folositor despre tine, poate chiar mai mult decat doreai. In cea mai mare masura vei fi incantat cu lucrurile pe care le afli si cu cat esti mai fericit cu atat mai multa stare de bine vei crea pentru cei din jurul tau. Mergi inainte cu planurile creative si cu actiunile de exprimare de sine care sunt o reflectare reala a persoanei pe care o gasesti adanc in tine.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Un apel telefonic sau o conversatie scrisa de la oameni ce traiesc departe iti pot aduce unele vesti ce te pun pe ganduri azi. poate simti furie, poate esti tentat sa iti versi nervii pe aceste persoane. Nu face asta. Omul poate e doar mesagerul. Unele calatorii scurte in vecinatatea ta se vor dovedi mai benefice daca mergi pe jos. Scutesti timp in trafic si iti limpezesti si mintea.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Unele carti interesante sau pagini de internet care iti expandeaza orizonturile vor fi in atentia ta azi. anumite randuri emotionale sau telefon de la cineva cu care nu ai mai vorbit demult te poate pune in stare de soc. Vestile pot fi bune dar acum nu pari a gandi foarte clar, deci pare ca nu gasesti sensul a ceea ce auzi. Asteapta o zi sau doua si apoi incearca sa discerni faptele.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Nivelele emotionale sunt ridicate azi intre membrii unui grup cu care te vezi iar in unele cazuri neintelegerile pot duce la certuri. Stai departe de asta, nu iti face niciun bine. Scrie-ti impresiile si impartaseste-le cu ceilalti dupa ce spiritele se domolesc. Ai putea sa te surprinzi ca vrei sa faci pasi in plus spre atingerea unui scop personal, dar poti fi blocat de forte in afara controlului tau. Incearca sa ramai rabdator.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ai grija sa ai balanta egala intre cat primesti si cat dai acum in viata ta. Daca cineva iti face azi un compliment, sa stii cum sa il primesti cu gratie in loc sa il bagatelizezi ca si cum nu ar fi ceva foarte special sau plin de sens. In acelasi timp, fii generos cu complimentele tale catre altii. Nu te costa nimic si valoreaza cat tot aurul din lume.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Ai amanat unele lucruri de facut in ultimul timp, preferand sa te simti bine si sa ignori unele responsabilitati ? Desi nu prea e stilul tau, daca totusi a fost cazul, iata ca acestea te prind din urma. De aceea e posibil sa ai o stare de coplesire si sa simti ca sunt prea multe pe umerii tai. Hai, organizeaza-te asa cum numai tu stii sa o faci asa de bine si incepe sa tai lucruri de pe lista ta pentru ca le-ai facut pe rand. Ramai calm si vei gestiona totul dar vei retine si aceasta lectie, de a nu lasa multe lucruri de facut deodata sau pe ultima clipa.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Prepararile pentru activitati de grup sau alte evenimente sociale te pot face cam agitat si ametit in incercarea de a tine pasul cu tot ce trebuie facut. Nu te agita prea mult. Vei reusi sa ai grija de tot. evita sa stai mult pe telefoane daca cauti eficienta. Cel mai bun sfat e sa tii discutiile scurte si nu te comite sa faci altora favoruri. Este o zi aglomerata dar foarte placuta, deci relaxeaza-te.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Ai putea incerca sa te agati de ceva azi care este greu de prins, ca si cum ai dori sa prinzi un peste de coada tocmai cand acesta sare din barca ta. Cu cat incerci sa strangi mai tare de el, cu atat mai mult iti va scapa din maini. Ideea este sa fii mai strategic si mai putin disperat. De ce nu iei in calcul sa lasi pestele sa sara inapoi in apa de tot ? Intai de toate, nu este al tau si nu ai de ce sa il tii captiv. In al doilea rand, chiar esti sigur ca ai nevoie de acel peste ? Sau ca este chiar pestele cel mai potrivit pentru tine ?

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Te poti trezi cu atentia imprastiata si uitandu-te cu orele la o foaie goala fara sa stii ce sa scrii pe ea. Poate azi nu ai motivatie puternica pentru multe, pur si simplu. Si nu e nimic in neregula ca azi doar sa fii, sa simti relaxare si pace si sa nu te ingrijorezi daca mintea vrea si ea o pauza. De indata ce te vei motiva cu adevarat intr-o directie, vei vedea ca mintea va coopera si va fi brici in a te sustine.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Cineva ce prezinta interes pentru tine poate sa iti para ca are interes pentru altcineva. Desi poti simti nesiguranta si putina gelozie, nu innebuni doar pentru ca asa ti se pare sau asa crezi. Totul poate fi o prostie. Discerne faptele concrete inainte sa lasi orice situatie sa iti strice ziua. Azi mai poti avea mai multe invitatii de onorat si e nevoie sa alegi fara sa te simti inconfortabil. Fa alegerea care iti da cea mai buna stare de spirit, indiferent cine ce crede.

Sursa: sfatulparintilor.ro