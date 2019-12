Horoscopul săptămânii 30 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020. Cum te afectează marea tranziție dintre ani, decenii și ere astrologice

Horoscop saptamanal. Horoscopul săptămanii 30 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020. Este marea săptămâna în care trecem de la vechi la nou, de la 2019 la 2020, de la un an la altul, de la un deceniu la altul, de la o eră astrologică la următoarea.

Toate acestea sună maiestuos și grandios și pot crea o anumită presiune asupra multora dintre noi care ne facem bilanț, tragem concluzii, unele fericite, unele nu prea, ne amintim de toți cei dragi de care ne-am despărțit într-o formă sau altă în acest ultim an sau ani dar ne facem și planuri mărețe pentru viitor, sperând, dorind sau îndoindu-ne dacă vom reuși să le împlinim sau nu.

În plus, marți noaptea spre miercuri, când are loc Revelionul, să fim atenți și prudenți pentru că este o noapte cu capcane emoționale tocmai din pricină așteptărilor foarte mari pe care mulți le au, atât de la acea noapte cât și de la noul an ce vine.

Însă marți noaptea 31 decembrie, Luna este în Pești și e aliniată și cu Neptun cel visător și plin de imaginație, ceea ce înseamnă că vom fi înclinați spre lacrimi și prea multe emoții.

Oamenii vor fi mai sensibili, mai empatici, cu mai multă imaginație, pot bea și mânca mai mult sau pot abuza de anumite substanțe, nu doar pentru că e petrecere de an nou ci și pentru că Luna e în Pești și ne cam desprinde de realitate. Oamenii pot prelua stările emoționale ale altora sau se pot scufundă în propria să lume interioară, decupandu-se de restul, tocmai pentru că nu mai pot face față atât de multor emoții din jur.

Ne poate fi dificil să exprimăm tot ce gândim și să o facem coerent și clar, de aceea este loc și pentru dezamăgiri. Că să facem față cu bine, cuvântul-cheie este prudența.

Prezența Lunii în Pești în noaptea de revelion nu înseamnă doar emoții exagerate ci și un aer dulce și romantic …sau cât de dulce poate fi atmosferă între două eclipse – cea din finalul lui decembrie și cea care urmează în ianuarie. Însă multe ne vor părea roz, ne vom putea oferi un tratament regesc, deci să ne simțim bine în strălucire și confeti cât mai multe.

Soarele, Jupiter și Nodurile Lunare se armonizează toate cu Luna în Pești, deci există un aer de importantă, speranța și promisiune în aer.

Pe de altă parte, sunt 5 planete acum în pragmaticul și pământescul Capricorn și ele au grijă să ne

aducă cu picioarele pe pământ imediat : Soarele, Jupiter, Mercur, Saturn și Pluto.

Capricornul este serios, deci așa vom fi și noi, însă există o veste bună la orizont (nu că seriozitatea nu ar fi

ceva foarte bun). Din 3 ianuarie, Marte planeta energiei și acțiunii va intră în optimistul și plimbărețul Săgetător. Simbolic sau chiar și concret, ne vom simți că și cum ne facem valiza și suntem gata pregătiți pentru o aventură de neuitat, chiar o data cu intrarea în noul an.

Prin Săgetător călătorim mult: cu gândul sau cu faptă, cu mintea sau cu picioarele, care cum poate. Mercur, planeta gândirii și comunicării, este proaspăt intrat în Capricorn din 29 decembrie iar aceast este una din săptămânile pline pentru el în această zodie pusă pe treabă. Vom avea, așadar, multă activitate mentală și verbală. Discuții, întâlniri, călătorii, vești, mailuri, smsuri, whatsapp, totul este în meniu și ce vom comunica nu va fi flecăreală goală!

Data de 2 ianuarie aduce o energie foarte bună : Mercur și Jupiter cel norocos sunt în conjuncție iar noi suntem plini de speranțe și planuri pentru viitor. Putem primi vești bune în această zi, poate avea loc o întâlnire norocoasă. Folosește ziua că să trimiți o comunicare importantă mai departe.

Iar pe 5 ianuarie, Marte deja în Săgetător este în trigon cu vindecătorul Chiron și noi suntem astfel pregătiți să încercam ceva diferit. Să înceapă vindecarea! Previziunile zodie cu zodie pe Sfatul Parintilor.