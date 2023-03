BERBEC

Weekendul acesta va fi, cel mai probabil, plin de peripetii. Se pare ca o persoana din trecutul tau reapare in peisaj si iti da viata peste cap. Cu toate acestea, s-ar putea sa iti placa ce se intampla!

TAUR

Aceste doua zile de weekend vor fi de ajuns pentru a-ti linisti mintea si corpul. Ai nevoie de o pauza, iar acum este momentul perfect pentru a te odihni. Refuza politicos invitatiile anumitor persoane care vor insistent sa te vada.

GEMENI

Daca sambata aceasta va fi una destul de reusita, nu acelasi lucru se poate spune despre duminica. Toata linistea din familie se va spulbera din cauza unei persoane din exterior care vine cu o veste proasta.

RAC

Barfele nu isi au locul in discutiile tale din acest weekend. Incearca sa nu te lasi manipulat/a de o persoana care candva te-a dezamagit profund. In ceea ce priveste banii, ai grija la cheltuielile de duminica!

LEU

Weekendul acesta va fi destul de reusit, si asta doar datorita unei persoane care iti va face o vizita neasteptata. Astrele te sfatuiesc sa nu te stresezi prea mult pentru a o face sa se simta confortabil, deoarece are nevoie doar de prezenta ta!

FECIOARĂ

Aceste doua zile de weekend vor fi benefice pentru tine si sanatatea ta daca stii sa le gestionezi cum trebuie. Fa-ti programul asa cum simti si nu te lasa convins/a de ceilalti sa faci ceea ce nu vrei.

BALANȚĂ

Weekendul acesta vei primi o veste neasteptata. Din pacate, aceasta nu va fi una prea buna si te va da destul de tare peste cap. Poarta-te matur, aduna-te si vezi ce poti face pentru a rezolva problemele tale sau ale altora.

SCORPION

Incearca sa te odihnesti mai mult in acest weekend si sa lasi treaba pentru urmatoarele zile libere. Ai obosit destul de mult in ultima vreme si este cazul sa iei o pauza, sa dormi si sa mananci bine!

SĂGETĂTOR

Prietenii iti vor incarca bateriile in acest weekend. Atunci cand simti ca nu mai poti, ei vor veni sa te scoata din casa si sa te energizeze asa cum stiu ei mai bine. Lasa-te pe mana lor macar o data!

CAPRICORN

Weekendul acesta este promitator, mai ales in ceea ce priveste dragostea. Se pare ca partenerul/a de viata iti va da o veste buna sau iti va face o declaratie de dragoste neasteptata. Nu este exclusa nici o cerere in casatorie!

VĂRSĂTOR

Daca pana acum erai obisnuit/a sa iti petreci majoritatea weekendurilor in familie, de acum lucrurile se vor schimba. Se pare ca traversezi o etapa in care vrei sa te distrezi mai mult si sa renunti la unele responsabilitati si seriozitate. Nu e deloc rau daca se intampla ocazional!

PEȘTI

Viata ta a devenit destul de plictisitoare in ultima vreme, asa ca a sosit momentul sa schimbi ceva. Poate ca nu te mai regasesti in relatia in care esti implicat/a sau poate ti-ai dat seama ca te-ai schimbat in cineva care nu esti TU. Ia masuri, viata este scurta!