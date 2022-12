Horoscop 2023. Zodiile care vor atrage norocul de partea lor

Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Tendința Berbecului de a domina pe plan amoros se intensifică în acest an. Cuplurile longevive pot avea conflicte aprige la începutul anului. Pentru a relaxa atmosfera, Berbecii trebuie să-și domolească latura dominantă și să se gândească mai degrabă la confortul celui/celei de lângă ei decât la propria persoană. Bunăvoința și înțelegerea reciprocă vor rezolva orice criză minoră sau majoră din viața ta amoroasă în acest an.

La începutul anului, există șanse de a recupera banii pe care este posibil să-i fi împrumutat prietenilor și familiei. Ca Berbec, îți este greu să spui ”nu” altora și, prin urmare, uneori ajungi să cheltuiești exagerat pentru ei, în special pentru sexul opus. În timp ce satisfacția pe care o obținem când cheltuim pentru cineva drag este de neegalat, dacă intenția din spatele acestui gest este de a câștiga pe cineva, atunci pregătește-te să fii dezamăgit/ă.



Cel mai probabil, progresul în carieră va fi pe drumul cel bun după luna mai. Atingerea obiectivelor de muncă va fi un proces mai ușor, ceea ce îți va crește stima de sine. Pentru cei care caută un loc de muncă sau o avansare, luna aprilie va veni cu vești bune. Perspectivele pentru promovare sunt mai mari pentru nativii Berbec în a doua jumătate a anului.



Deoarece Berbecul este foarte muncitor, el este, în general, și foarte stresat. De acum înainte, nu numai sănătatea fizică a Berbecului are nevoie de o atenție deosebită, ci și sănătatea mintală. Astrele îți recomandă să nu faci compromisuri în ceea ce privește obiceiurile alimentare doar de dragul unor sarcini suplimentare.

Taur (21 aprilie - 21 mai)

Dacă ești în căutarea unui partener, primele luni ale anului nu vor fi favorabile pentru tine, dar lunile ulterioare te vor ajuta să-ți găsești un partener de viață pentru totdeauna. Pentru cei care se află deja într-o relație de lungă durată, va fi o perioadă dificilă în ceea ce privește dragostea. Există risc mare de despărțire.



De la începutul acestui an și până la sfârșitul lui, vei avea un venit constant. Vor exista și alte câteva surse de unde vei obține bani. Nu va fi nicio problemă să câștigi și să produci. Totul îți va veni ușor și natural.



La începutul anului, va trebui să te confrunți cu unele dificultăți. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă sau ești dispus/ă să îți schimbi locul de muncă, atunci perioada de început a anului nu va fi foarte favorabilă pentru tine. Lucrurile încep să se îmbunătățească în a doua jumătate a anului. Prin urmare, astrele te sfătuiesc să aștepți cu răbdare tot ce are legătură cu cariera la început de an.



La începutul anului, lucrurile vor fi foarte bune, nu vor fi probleme în ceea ce privește sănătatea. Cu toate acestea, situația nu va rămâne aceeași pe tot parcursul anului, pentru că după ceva timp te poți lovi de unele probleme, mai ales în ultimele luni din 2023.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Nu îți face griji și ascultă îndemnurile astrelor, care îți sugerează cu tărie să ai cel mai bun comportament posibil în relația ta și în preajma partenerului/ei pentru a-i arăta cât de mult înseamnă pentru tine. În plus, horoscopul dragostei 2023 spune că Gemenii singuri ar trebui să fie foarte atenți în timp ce construiesc noi conexiuni și legături cu cineva, deoarece pot apărea obstacole diverse. Mai ales la final de 2023, trebuie să ai grijă la cuvintele tale dacă nu vrei să-ți irosești șansele cu persoana pe care o iubești.



S-ar putea să existe unele întârzieri în ceea ce privește banii, mai ales în primele luni ale anului. Astfel, este indicat să iei decizii în timp ce iei totul în considerare. Mai mult, evită să faci orice fel de tranzacții financiare, dar nu îți face griji, deoarece așteptarea nu va dura prea mult. Cu binecuvântarea planetelor, vei reuși în toate chestiunile legate de proprietăți și bani.



Pentru nativii care au loc de muncă există și un avertisment: Evitați să fiți pretențioși! Da, trebuie să fii flexibil/ă cu munca și sarcinile de la locul de muncă. Oricât de mult îți place să preiei controlul, astrele îți recomandă să renunți la asta și să te miști în direcția celorlalți. În același timp, nu îți pierde identitatea. Ai abilități deosebite de oratorie, așadar, folosește farmecul pe care îl ai cu înțelepciune.



Afecțiuni minore pot apărea la finele anului. Astrele prezic că starea de sănătatea a Gemenilor ar putea să se degradeze puțin începând din mijlocul anului. Chiar și nativii sănătoși pot să se aleagă cu diverse probleme. În acest caz, activitățile care le liniștesc mintea și o țin departe de orice presiune vor fi de folos.

Rac (22 iunie - 21 iulie)

Trebuie să ai grijă de suișurile și coborâșurile emoționale, în special dacă ești singur/ă în acest an. În acest caz, te-ai putea simți deprimat/ă și izolat/ă. Încearcă să petreci timp cu familia și prietenii, deoarece aceștia te vor ajuta să îți îmbunătățești starea de spirit. Mai târziu, în a doua jumătate a anului 2023, se anunță unele angajamente serioase. Dar oare ești pregătit/ă sau nu? Ei bine, nu hotărî nimic singur/ă, ci împreună cu partenerul/a de viață.



Nativii care au fabrici sau afaceri se vor bucura de un moment minunat în 2023. Vei observa o oarecare expansiune a afacerilor și a parteneriatelor la mijlocul anului. Cu toate acestea, pe tot parcursul anului, astrele te vor avertiza în mod constant să nu iei decizii pripite, în special atunci când faci investiții. Conform horoscopului financiar din 2023, trebuie să fii foarte atent/ă în timp ce ai de-a face cu oamenii în ceea ce privește sectorul tău financiar.



Cei care încearcă să obțină promovări sau creșteri salariale vor avea mai multe șanse în cea de-a doua jumătate a anului 2023. La final de an se vor îmbunătăți relațiile cu șefii, acest lucru aducându-te în lumina reflectoarelor și tot mai aproape de succes.



În plus, mișcările astrale vor aduce schimbări uluitoare în viața ta. Terapiile, medicamentele și alte tratamente despre care nu credeai că vor funcționa pentru tine, îți vor demonstra contrariul în acest an. Astfel, nu-ți pierde speranța în nimic și fii optimist/ă. De asemenea, nu trece de la un tratament la altul, deoarece lucrurile s-ar putea înrăutăți pentru tine.

Leu (22 iulie - 22 august)

Horoscopul prezice să dragostea și relațiile ar putea trece prin anumite obstacole în primele luni din an. S-ar putea să apară dispute care își au sursa în discuții mai vechi care ar putea crea probleme atât cuplurilor căsătorite, cât și necăsătorite. Astfel, sfatul astrelor este să nu permiți trecutului să te ajungă din urmă. Cuplurile căsătorite trebuie să fie mai precaute în martie, deoarece ar putea apărea confruntări inutile nu doar între tine și partener/ă, ci și între tine și rudele persoanei iubite.



La mijlocul anului, te vei simți inspirat/ă să explorezi oportunitățile de investiții. O decizie de investiție bine informată luată în această perioadă va aduce profit. Cu toate acestea, există riscul întârzierii câștigului așteptat dintr-o afacere. Cei care lucrează în corporații au șanse mari să fie promovați sau să primească bonusuri, împreună cu ocazii de a călători în scopuri profesionale.



La începutul anului, problemele de sănătate vor fi din abundență și, cu siguranță, vor avea un efect asupra carierei tale sau a obiectivelor de studiu. Prin urmare, astrele te sfătuiesc să fii atent/ă la sănătatea ta, fără a te scufunda în vinovăția de a avea niște dosare sau sarcini de completat. Răbdarea și perseverența te vor ajuta să îți atingi obiectivele profesionale din acest an.



Pe de altă parte, astrele te avertizează cu privire la posibilitatea ca suprasolicitarea ochilor să devină o problemă în acest an. Prin urmare, este recomandat să ai grijă de ochii tăi. Nu evita să porți ochelari pentru computer, deoarece aceștia te vor ajuta pe termen lung. De asemenea, poți exersa alergarea și exercițiile fizice în mod regulat.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Dacă ești într-o relație sau ești căsătorit/ă, unele dispute în relația ta pot apărea în primul trimestru al anului. Poate nu trebuie să scoți în față greșelile anterioare ale persoanei de lângă tine, deoarece acest lucru nu va face decât să intensifice necazurile din cuplu. Horoscopul dragostei pentru 2023 îți cere să previi certurile inutile, în speciale cele provocate doar pentru a răni ego-ul celuilalt.



În primul trimestru al anului, cheltuielile pot fi destule pentru tine, iar sursele de venit se vor micșora. Nu te aștepta la câștiguri mari. Cu toate acestea, e posibil să primești o mărire de salariu sau să câștigi mai bine dacă îți schimbi locul de muncă. Ți se poate oferi oportunitatea de a călători în străinătate.



Dacă conduci un startup sau o afacere de mai bine de trei ani, munca ta persistentă va începe să dea rezultate anul acesta. S-ar putea să găsești recunoașterea binemeritată și mulți oameni se vor apropia de tine, pentru a lucra cu tine. La locul de muncă actual, vei avea idei remarcabile care ar putea să îți aducă stima celor din jur. Dar este posibil și să ai dezacorduri puternice cu șefii tăi.



Până în luna iunie 2023, fii atent/ă nu doar la sănătatea ta, ci și la cea a copiilor tăi. Încearcă să nu ratezi controalele de rutină. Bătrânii pot avea unele probleme legate de ochi, dar nu va fi un motiv de mare îngrijorare. De asemenea, astrele îi sfătuiesc să-și reducă dependența de medicamente cât mai mult posibil în 2023.

Balanţă (23 septembrie - 22 octombrie)

Dacă tocmai ai fost forțat/ă să ieși dintr-o relație, nu te stresa prea mult: anul acesta există posibilitatea reconcilierii. Dar pentru ca acest lucru să se poată realiza cât mai rapid, trebuie să crezi cu adevărat și să fii optimist/ă! Pe la sfârșitul anului, lucrurile vor lua o turnură diferită față de cea pe care o știai tu. Te vei confrunta cu schimbări bruște de dispoziție și e posibil ca tocmai din această cauză să primești reproșuri de la partener.



Fie că e vorba de investiții importante (terenuri, mașini de lux etc.) sau chiar de bijuterii, nativii din Balanță vor simți pe pielea lor cum e să trăiești viața unui bogat în 2023. Iar cu Jupiter și Saturn de partea ta, o să te simți la un nivel foarte ridicat. Cu toate acestea, nu te culca pe o ureche deoarece totul se poate schimba instantaneu.



Pentru tine, anul acesta va fi influențat considerabil de planeta Mercur atât în privința abilităților tale de comunicare, cât și al capacității de a gândi rapid și de a lua decizii ori de a rezolva probleme. Din această cauză, performanța ta la locul de muncă va fi afectată, mai ales dacă ești la început de carieră.



Dacă ești o persoană sănătoasă, starea ta va fi bună și vei reuși să te concentrezi pe celelalte aspecte ale vieții tale! Să nu te surprindă dacă vei atinge performanța într-un domeniu în care, în urmă cu puțin timp, erai doar novice. Dacă ești adept/ă a obiceiurilor sănătoase, ar trebui să continui în aceeași direcție! Așadar, tot ce ai de făcut e să eviți mâncărurile de tip fast-food și să faci cât mai multă mișcare!

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Din cauza influențelor planetei Saturn, nu e exclus ca unii dintre nativii din Scorpion să își dorească să își încheie relația de iubire în 2023. Totuși, nu trebuie să fii prea îngrijorat/ă din acest punct de vedere! Vei primi gândul cel mai bun la momentul potrivit și vei reuși să alegi cea mai bună variantă pentru tine!



În primul trimestru al anului 2023, cel mai înțelept ar fi să iei o pauză și să nu încerci nimic nou. Lasă-i pe ceilalți să se afirme sau măcar să încerce asta. Tu cu siguranță vei străluci în trimestul al doilea. Atunci vei fi inspirat/ă să investești foarte mult, iar câștigurile nu vor ezita să apară.



În primul trimestru al anului 2023, răbdarea îți va fi pusă la încercare de planeta Saturn. Șeful sau un coleg îți va face o glumă nesărată ori va încerca să râdă de o reușită de-a ta, pentru care ai muncit o bună perioadă de timp. Nu permite nimănui să te ia peste picior, chiar dacă asta înseamnă o mustrare ori chiar o concediere!



Dacă nu ai fost orientat/ă până acum să adopți un stil de viață mai sănătos, acum e momentul să faci acest salt! Privește cu încredere spre viitorul tău, dacă mânânci alimente ecologice și alegi să folosești bicicleta tot mai des, efectele benefice nu vor întârzia să apară. Aceste mici schimbări vor însemna enorm și pentru acele persoane care nu au un sistem imunitar așa de puternic.

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Astrele arată că te vei bucura de o viață amoroasă bună pentru tot restul anului, cu excepția câtorva luni de la început. Horoscopul dragostei prezice că anul 2023 va fi norocos pentru cei care sunt îndrăgostiți și iubesc. De asemenea, e posibil să fii stresat/ă ca urmare a creșterii responsabilităților profesionale, dar partenerul/a de viață te va ajuta să scapi de asta. Drept urmare, dragostea te va salva și va fi excelentă pentru tine.



Nativii din această zodie sunt predispuși să obțină rezultate pozitive. Vei avea oportunități, din care este posibil să obții beneficii financiare, chiar dacă pe timp scurt. Acest lucru îți va întări poziția financiară mai mult decât înainte. În afară de asta, cheltuielile îți pot afecta buzunarul, în special în luna decembrie a acestui an.



În perioada iulie-august, va avea loc o schimbare, dar va fi una pozitivă. Un loc de muncă în aceeași companie îți poate schimba responsabilitățile. Cei care dețin o afacere vor avea, de asemenea, oportunități de a avansa și a progresa. Cei care nu au încă nici un loc de muncă, pot obține unul chiar bun. Cei care deja au un serviciu, vor avea parte de respect și prestigiu.



Conform previziunilor de sănătate, vor exista câteva probleme legate de sănătate și remedierea lor este, de asemenea, posibilă în 2023. Luna februarie nu este atât de supărătoare, vei călători mai mult. Într-o astfel de situație, oamenii care pornesc la drum lung trebuie să fie atenți la accidente și să își controleze viteza respectând regulile.

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

La începutul anului, vor fi multe hopuri. Dacă ești în căutarea unui/ei partener/e, primele luni ale anului nu vor fi favorabile pentru tine, dar lunile ulterioare te vor ajuta să-ți găsești pe cineva pentru totdeauna. Pentru cei care se află deja într-o relație de lungă durată, va fi o perioadă dificilă în viață, deoarece persoana de lângă tine s-ar putea să interpreteze altfel relația și să vrea să o încheie.



Există riscul ca unele evenimentele să se întâmple la mijlocul anului și să-ți îngreuneze traiul din punct de vedere financiar, dar până la final totul se va schimba. Deci întregul an va fi o plimbare cu rollercoasterul pentru ca tu să câștigi bani și să-i gestionezi pentru întregul an.



Dacă ești în căutarea unui loc de muncă sau ești dispus/ă să schimbi locul de muncă, atunci perioada de început a anului nu va fi foarte favorabilă pentru tine. Lucrurile se pot îmbunătăți în a doua jumătate a lui 2023. Dacă vrei să-ți schimbi job-ul sau să faci o schimbare majoră în viața ta profesională, fă-o în a doua jumătate a anului, deoarece prima nu este un moment deloc prielnic.



La începutul anului, lucrurile vor fi foarte bune în ceea ce privește sănătatea. Nu vor fi probleme, dar această situație nu va rămâne la fel pe tot parcursul anului, deoarece în ultimele luni pot apărea unele probleme mari. Dacă nu ai încă probleme de sănătate, atunci există riscul să te îmbolnăvești sau să ai un accident care să-ți creeze anumite probleme pe termen lung. Dar toate acestea pot fi evitate și pot fi tratate în mod corespunzător dacă acorzi atenția cuvenită acestui sector.

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Dacă ai deja o relație, horoscopul dragostei pentru 2023 spune că te poți aștepta la probleme în cea mai mare parte a anului. Uneori, ai putea fi tu cel/cea care începe cearta, iar alteori s-ar putea ca partenerul/a să fie deranjat/ă de unele dintre obiceiurile tale. Cea mai importantă practică pe care astrele o recomandă este să-ți păstrezi calmul și sănătatea mintală. Nativii care tânjesc după o împăcare vor avea noroc în a doua jumătate a anului 2023.



Mizele mari îți vor zgudui situația financiară în 2023. Afacerile punctuale și scurte vor fi ideale pentru tine pe tot parcursul anului. Pe la mijlocul anului, nativii din această zodie pot avea parte de câștiguri financiare neașteptate. Vei face mișcări progresive cu ajutorul unuia dintre apropiații tăi. Cu toate acestea, trebuie să te ferești de oamenii care te pot abate de la obiectivele și planurile tale.



Nativii care fac afaceri stau bine anul acesta. Există posibilități să începi o nouă afacere care ar avea mai mult succes în parteneriat. În privința afacerilor existente, s-ar putea să te chinui puțin, dar cu ajutor din partea oamenilor din jurul tău, vei găsi soluția potrivită.



Persoanele care urmează deja orice tratament vor vedea rezultate progresive. Poate părea de la început că lucrurile nu stau așa cum îți dorești, dar este doar un simplu test pentru cât de mult crezi în rezultate pozitive. Astfel sfatul astrelor este să rămâi pozitiv/ă. Dacă ai unele probleme psihologice, efectuarea exercițiilor de respirație îți va reda calmul necesar. A vorbi din inimă persoanelor apropiate te-ar putea ajuta, de asemenea, să te eliberezi.

Pești (19 februarie - 20 martie)

Dacă ești singur/ă și vrei să-ți găsești pe cineva cu care să te căsătorești, vei avea noroc în 2023. Lunile de mijloc ale anului vor fi benefice. Cu toate acestea, trebuie să iei lucrurile încet, deoarece există posibilitatea ca relația să nu funcționeze cum ți-ai dori. Certurile sunt previzibile în cazul celor care plănuiesc să treacă la nivelul următor în relație. Dezacordurile sunt motivul principal. De asemenea, s-ar putea să întâmpini dificultăți în a obține binecuvântarea părinților pentru relația ta.



În a doua jumătate a anului, oamenii care doresc să facă investiții pe termen lung vor fi favorizați. Vei vedea câteva rezultate remarcabile făcând acest lucru. De asemenea, economiile tale mai vechi se vor dovedi a fi de ajutor. Achiziționarea unei proprietăți este posibilă în ultimele luni din an.



Pentru o vreme, pe la mijlocul anului, cariera ta ar putea trece pe plan secund. Probabil pentru că te-ai bucurat de suficient succes și de rezultate fructuoase până atunci. Cu toate acestea, astrele spun că e o idee proastă să lași lucrurile complet nesupravegheate. Există riscul de a fi înșelat/ă sau de a te confrunta cu rezultate nedorite. Prin urmare, fii atent/ă! De asemenea, dacă ai afaceri în parteneriat sau în străinătate, pregătește-te pentru unele provocări, cum ar fi întârzierea tranzacțiilor.



Persoanele în vârstă și femeile ar trebui să aibă o grijă deosebită de ele însele în a doua jumătate a anului, deoarece s-ar putea confrunta cu unele dureri care ar putea persista o bună perioadă din timp.