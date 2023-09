In lumea modei, alegerea hainelor perfecte nu este doar o chestiune de culoare sau stil. La fel de importanta este si capacitatea de a intelege etichetele de pe haine si de a descifra simbolurile sau desenele subtile care le insotesc. In acest fel, cumparatorii isi pot asigura ca aleg cel mai bun produs pentru necesitatile si preferintele lor, dar si ca il vor mentine in conditii bune pentru o lunga perioada de timp.