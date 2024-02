Acest fruct furnizează magneziu, calciu și fier, și conține, de asemenea, o cantitate semnificativă de vitamina C, cu 25 mg la fiecare 100 g. Deși este perisabil, poate fi păstrat în frigider pentru cel mult două-trei zile.

Zmeura, o minune pentru sănătate

Este vorba despre zmeură, o sursă importantă de vitamina C, minerale și antioxidanți. Cu un conținut ridicat de fibre, zmeura este recomandată în lupta împotriva constipației, cu mențiunea că în cazul fragilității mucoasei intestinale, se recomandă consumul moderat sau sub formă prelucrată, cum ar fi sub formă de suc.

Zmeura aduce beneficii împotriva oboselii și îmbunătățește digestia. Fiind hipocalorică, cu doar 38 kcal per 100 g, zmeura este potrivită pentru deserturi ușoare.

Zmeura se dovedește a fi un remediu natural eficient împotriva oboselii, datorită conținutului său bogat de magneziu și fier, precum și acidului elagic, un polifenol antioxidant ce contribuie la prevenirea unor tipuri de cancer.

Antocianinele, antioxidanții prezenți în zmeură, sunt de ajutor în combaterea îmbătrânirii pielii, îmbunătățind elasticitatea și densitatea acesteia. De asemenea, zmeura contribuie la reducerea roșeții prin întărirea rezistenței micilor vase sanguine ale epidermei.

Care sunt principalele beneficii pentru sănătate a zmeurei

Printre principalele proprietăți benefice ale zmeurei se numără sprijinul în detoxifierea și tonifierea organismului, îmbunătățirea digestiei, stimularea sistemului imunitar, limitarea efectelor stresului oxidativ, eliminarea excesului de apă prin căile renale și sudoripare, precum și reducerea stărilor de oboseală.

Citește continuarea pe Click.ro