Numele urzica (urtica dioica) provine de la cuvântul „uro” ce înseamnă „eu ard” si ugerează senzaţia de usturime ce apare la atingerea plantelor.

Desi nu este deloc prietenoasă cu pielea noastră, urzica are incredibil de multe beneficii pentru corpul omenesc si a fost folosita in multe zone de sute de ani ca aliment, plantă medicinală, ceai de urzici tonic energizant sau ca materie primă pentru obţinerea firelor pentru ţesături.

Urzicile sunt o excelentă sursă de proteine, fier şi alte minerale esenţiale pentru organism. De asemenea sub formă de tincturi sau de ceai, aceste plante au fost folosite în medicina tradiţională pentru a face părul să fie mai strălucitor şi mai puternic, sau pentru a curăţa sângele. În Grecia antică erau folosite în tratamentul artritei, tusei sau tuberculozei.

Beneficiile ceaiului de urzica:

– ajută de detoxifierea organismului de substanţe chimice şi metale grele

– fiind bogat in minerale si vitamine, este execelnt pentru vitaminizarea

-remineralizarea si echilibrarea sistemului de aparare al organismului

– elimina starile de anemie

– ajută la reducerea retenţiei de apă, sunt în particular foarte eficiente în sindromul premenstrual şi menoragie

– stimulează lactaţia şi ajută la recuperarea energiei după naştere

– este diuretic, crescând secreţia de acid uric

– proprietăţile antihemoragice pot fi utile în hemoragiile interne sau în tratarea rănilor sau tăieturilor de mici dimensiuni

– actioneaza bactericid, limitand sau inlaturand multiplicarea bacteriilor

– are efect benefic in bronsita si astm

– magneziul din urzici moderează durerea cauzată de fibromialgie

– conţine antihistaminice naturale care sunt eficace pentru diferite alergii

– are proprietăţi analgezice