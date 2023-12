Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 7 decembrie 2023

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Othila : Othila este runa casei, familiei si achizitiilor, a jocului cinstit spre acumulare, a beneficiilor ca drept de nastere sau mostenire. Othila vesteste o mare capacitate mentala, adaptabilitate si maturitate. Multe abilitati personale iti aduc beneficii in casa ta, familia ta, orasul tau, tara ta, fiind si o runa a patriotismului. Runa simbolizeaza si taramul ancestral, proprietatea, bogatia fixa care este data din generatie in generatie. O familie unita inseamna putere. Othila este tot ce ai castigat pe durata vietii, dar si casa ta spirituala.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Sowulo : O situatie prezenta prin care treci te provoaca. Astfel, esti chemat sa iti sintetizezi contradictiile si sa iti gasesti valorile – externe si interne, precum si acel sens ce te implineste in viata. Contradictiile si dificultatile din viata noastra joaca doar un rol ca sa vedem ca avem anumite contradictii in noi inca nerezolvate. Sinele inalt ne arata prin victoriile din lumea externa unde suntem puternici in interior si ne ajuta ca prin provocari sa ne schimbam in interior.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – WUNJO. Acele schimbari ce trebuiau sa aiba loc sunt complete, ramurile copacilor au fructe si te poti ocupa sa le culegi. Cunoasterea te transforma intr-o persoana inteleapta. Prin noua claritate dobandita, actualele ambitii, planuri sau obiective pot fi modificate si adaptate.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – ODIN. Semnificatie NECUNOSCUTUL. Runa fara niciun semn pe ea inseamna ca necunoscutul si nevazutul sunt active acum in viata ta. La inceputuri era nimic si la sfarsit ramane nimic. Controlul nu poate fi folosit asupra a ceva ce inca nici nu exista. Ce ti se solicita este sa te arunci cu incredere in acest necunoscut. Da fa asta cu bratele total goale si cu o credinta de nezdruncinat. Ce te va sprijini total este puterea creativa a Necunoscutului vietii.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – ALGIZ. Ti se solicita sa iti controlezi emotiile. Actiunile corecte sunt principala forma prin care te poti proteja de esec. Daca ai o durere sau o turbulenta emotionala, nu incerca sa te ascunzi de ea pentru ca este doar durerea si turbulenta de dinainte de progres.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – DAGAZ, inversata. Aceasta runa este simbolul zilei noi ce mijeste din noapte dar si al intuitiei. Ea este constiinta si motivatia de a reusi. Sunt indicatii ca anumite emotii pe care le ai atasate de un subiect te impiedica sa avansezi cu determinare si preferi sa amani actiuile focusate. Pune-ti intrebari ce simti daca ai reusi. Scoate la lumina soarelui adevarul.

