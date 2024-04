"Am avut parte de o teapa de 15.000 de euro. Am primit telefonul in care mi s-a spus: <<Dorian, imi cer mii de scuze. Nu mai pot continua lucrarea. M-am blocat din diferite motive cu banii. Am blocat si banii pe care tu mi i-ai achitat in avans... Am blocat banii. Nu mai pot continua lucrarea. Nu stiu ce sa zic, te rog, iarta-ma>>.

Am vorbit cu fratele constructorului si care mi-a spus ca se intampla ceva de natura emotionala, ca este o problema mai serioasa si de sanatate. Si primesc un telefon - n-o sa va spun de la cine - si aud in felul urmator: <<Ba, Jonule, vezi ca cutaresc care are sa-ti dea tie 'Hatz, Jonule', si-a luat Audi A6>>.

Cand am auzit, mi s-a taiat respiratia. Intrebarea a fost: pai, ok, cati bani iti doresti inapoi? Mi-am dat seama ca nu voi vedea niciodata suma intreaga sau poate am gresit. Poate ar fi trebuit sa cer suma intreaga. Am cerut nici mai mult nici mai putin de 250 de milioane care la ora actuala inseamnau vreo 5.500 de euro", a spus artistul, intr-un video postat in mediul online.