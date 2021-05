Artista Daniela Condurache plânge neîncetat de la aflarea vestii conform căreia Iulian Cojocaru s-a stins din viață într-un cumplit accident. Alături de nașa ei, Laura Lavric, a participat la înmormântarea tânărului artist de 28 ani.

Nu doar că el cânta extraordinar, era un băiat săritor, pentru toată lumea avea o vorbă bună. Era muncitor, din munca lui și-a făcut casă, n-a dormit nopțile. A rămas un copiluț de doi ani jumate, nu am cuvinte să vă spun. Copilul nu a fost adus la înmormântare, a stat acasă la una dintre bunici, și a început să plângă atât de tare, nimeni nu i-a mai intrat în voie. Era ultimul lucru la care mă puteam gândi. El era întotdeauna sufletul petrecerii, cântam împreună, era un pianist extraordinar, era singurul care mă acompania la romanțe. Este înfiorător, nu-mi vine să cred. Nu ne revenim, și Laura Lavric e la fel, e terminată”, a declarat Daniela Condurache pentru publicația Star Popular.

”Părinții lui spuneau că de 28 de ani numai bucurii le-a făcut. E cumplit, nu știu cum o să treacă, săracii, să-i întărească Dumnezeu. Lumea spune că am fost ca o a două mamă și am atâta suferință, dar părinții lui și soția nu pot să îmi imaginez. Eu plâng de duminică neîncetat. Am și o operație la ochi, m-am operat de cataractă, și nu aveam voie să plâng sau să stau în soare”, a mai declarat îndrăgită artistă Daniela Condurache, potrivit sursei citate.