Sportivul de origine sârbă a făcut sacrificii foarte mari pentru a-și îmbunătăți forma fizică. Novak Djokovic a eliminat complet din alimentație lactatele, zahărul și glutenul.

Campionul este atât de dedicat dietei sale, încât a publicat chiar și cartea Serve to Win: The 14-Day Gluten-Free Plan for Physical and Mental Excellence. Sportivul în vârstă de 35 de ani susține că dietă să l-a ajutat să ajungă de la „pragul eșecului la campionul lumii”.

Ce presupune dieta lui Novak Djokovic

Vorbind despre abordarea pe care o avea în trecut față de mâncare, Djokovic a declarat: „Din punct de vedere fizic, nu puteam concura. Din punct de vedere mental, nu simțeam că locul meu este pe același teren cu cei mai buni jucători din acest sport.”

Sportivul consideră că schimbarea pe care a făcut-o în dietă să l-a transformat în campionul care este astăzi.

„Iată, am făcut câteva schimbări și asta a transformat totul.”, susține Djokovic.

Ce mănâncă Novak Djokovic la micul dejun?

Tenismenul își începe întotdeauna ziua cu un pahar de apă caldă și lămâie, pentru a „ajută la detoxifierea organismului”. Rutina de dimineață începe cu un pahar de suc de țelină și apoi un smoothie verde – plin de ingrediente bogate în antioxidanți, precum algele și spanacul.

„Nu-mi place să mănânc niciun aliment care necesită multă energie pentru digestie, mai ales în prima parte a zilei – atunci am nevoie de cea mai multă energie pentru antrenament”, explică Djokovic.

Campionul preferă să își ia energia din legume, fructe și proteine, mai degrabă decât din carne sau produse lactate. De la publicarea cărții sale, în 2014, Novak și-a modificat și mai mult dietă, spunând că acum această este alcătuită în întregime din plante.

Ce conține prânzul lui Djokovic?

Un prânz tipic ar include o salată de verdețuri mixte, paște primavera fără gluten, o rețeta simplă ce conține paște din orez, dovlecei de vara, sparanghel, roșîi uscate la soare și brânză vegană opțională.

După o sesiune serioasă de antrenament, jucătorul de tenis consumă un shake de proteine fără lapte pentru a ajută la recuperarea musculară.

Ce mănâncă Novak Djokovic la cină?

Înainte de a trece la o alimentație bazată pe plante, cinele lui Novak din planul alimentar descris în cartea Serve to Win implicau o mulțime de ingrediente ușor de digerat, pline de antioxidanți, carne albă sau peste și frunze verzi.

Este menționată o „salată proaspătă de verdețuri mixte cu avocado și dressing de casă; supă de morcovi și ghimbir; pui întreg prăjit cu lămâie”, care sună delicios. Cel mai probabil acum, în dietă lui Novak Djokovic, puiul e înlocuit cu o sursă de proteină vegetală.

Novak Djokovic a mai spus că îi place să mănânce quinoa, orez sălbatic și cartofi dulci.

Disciplina, cea mai importantă în dieta lui Djokovic

În cazul lui Djokovic, disciplină este esențială. Jucătorul de tenis este atât de dedicat dietei sale încât, atunci când a poftit la ciocolată după victoria de la US Open în 2016, a mâncat doar o pătrățica.

În cazul nostru, care nu suntem sportive/sportivi de performanță, echilibrul este important. Desigur, ne putem inspira din dieta jucătorului de tenis, adaptand-o la nevoile corpului nostru și la stilul nostru de viață.