Cum să-ți găsești marea iubire în funcție de zodie

Iată câteva mici indicii în funcție de zodie, care să ne facă mai ușoară căutarea. Restul depinde de noi și de dorințele noastre.

Berbec

Femeia Berbec are nevoie de un bărbat pasional, pe care să-l admire și care să o facă să se simtă mereu dorită și indispensabilă. Zodiile de foc, Leul și Săgetătorul, i se potrivesc cel mai bine. Are nevoie de o persoană încrezătoare, asertivă și îndrăzneață, dar căreia să nu-i lipsească romantismul. În plus, trebuie să-și înfrâneze nerăbdarea și să caute cu atenție, dacă vrea să-și găsească marea iubire, nu doar o aventură pasageră.

Taur

Pentru femeia Taur, siguranța și confortul sunt esențiale, dar acest lucru o va face să cadă ușor în plasa unor persoane care vor doar să profite de ea. Pentru a găsi marea iubire, este necesar să aștepte mai mult înainte de a se arunca într-o relație, să analizeze mai atent sufletul persoanei, nu doar situația materială. Femeia Taur are nevoie de un bărbat care să-i demonstreze loialitate, în care să poată avea încredere deplină și care să nu aibă ochi decât pentru ea.