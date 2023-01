Cum sa pregatesti cele mai bune chipsuri de casa

Febra serialelor ne-a cuprins pe toti, si o portie de chipsuri este perfecta pentru a condimenta si mai tare actiunea de pe ecrane. Cu toate acestea, esti, fara urma de indoiala, constienta de faptul ca aceasta gustare nu este cea mai sanatoasa alegere. Solutia ramane sa incerci sa pregatesti singura acasa ceea ce adori sa cumperi, pentru a te asigura ca le eliberezi continutul de aditivii si substantele artificiale periculoase.



Avantul pe care arta gastronomiei l-a luat, in ultima vreme ne-a determinat sa fim mai aventurosi in bucatarie si sa incercam tot mai multe retete. Chipsurile de casa sunt departe de a fi o optiune de gen sofisticata sau macar sanatoasa, dar vei controla singura procesul prepararii lor, vei alege ce ingrediente sa folosesti si, in plus, vei economisi, fata de pungile care oricum s-ar fi strecurat in plasa ta de cumparaturi.



Reteta chipsurilor de casa este incredibil de simpla si are nevoie de un minim de ingrediente:



- ulei pentru prajit cartofii

- cartofi, dupa dorinte

- sare

Secretul obtinerii acelor chipsuri de casa crocante, care iti lasa gura apa, sta in pregatirea avizata a cartofilor. Este foarte important sa ii tai cat de subtiri poti; daca nu ai pricepere de Masterchef, poti apela la lama unui curatator de legume sau la o razatoare speciala. Dupa ce i-ai taiat in rondele mai fine decat hartia, spala-i, pentru a inlatura amidonul si usuca-i.



Incalzeste uleiul la aproximativ 170 de grade si adauga cartofii astfel sectionati. Abia astepti un episod nou al serialului tau de suflet, in compania chipsurilor de casa, productie proprie, dar este recomandat sa iti strunesti nerabdarea si sa te abtii sa arunci toti cartofii, odata, in tigaie. Prajeste-i treptat, pentru cele mai buze rezultate, pana ce deprind o crusta apetisanta, aurie, intre 3-5 minute, in functie de cat de crocanti ii doresti.



Odata scosi, plaseaza cartofii pe un platou acoperit cu servetele de hartie, vei absorbi astfel mai bine uleiul. Acopera-i cu un strat fin de sare de mare si gata sunt chipsurile tale de casa!



Daca pofta este mare si tentatia irezistibila, poti recurge la diverse toppinguri, pentru o placere dusa la extrem. Vei descoperi insa ca ai pregatit un snack suficient de gustos, care nu mai are nevoie de nimic in plus!



Acum, nu iti ramane decat sa degusti, cu sufletul la gura, aventurile palpitante ale personajului tau preferat si chipsurile de casa, bucurandu-te de faptul ca ti-ai pregatit singura gustarea de serial.



Pofta buna si vizionare placuta!

Sursă text și foto: Divahair.ro