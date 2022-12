Berbec

Femeia Berbec are nevoie de un bărbat pasional, pe care să-l admire și care să o facă să se simtă mereu dorită și indispensabilă. Zodiile de foc, Leul și Săgetătorul, i se potrivesc cel mai bine. Are nevoie de o persoană încrezătoare, asertivă și îndrăzneață, dar căreia să nu-i lipsească romantismul. În plus, trebuie să-și înfrâneze nerăbdarea și să caute cu atenție, dacă vrea să-și găsească marea iubire, nu doar o aventură pasageră, scrie divahair.ro.

Taur

Pentru femeia Taur, siguranța și confortul sunt esențiale, dar acest lucru o va face să cadă ușor în plasa unor persoane care vor doar să profite de ea. Pentru a găsi marea iubire, este necesar să aștepte mai mult înainte de a se arunca într-o relație, să analizeze mai atent sufletul persoanei, nu doar situația materială. Femeia Taur are nevoie de un bărbat care să-i demonstreze loialitate, în care să poată avea încredere deplină și care să nu aibă ochi decât pentru ea.

Gemeni

Marea iubire trebuie să satisfacă deopotrivă inima și mintea acestui semn complicat. Femeia Gemeni caută o persoană care să-i țină mereu interesul treaz, să aibă un simț dezvoltat al umorului și să o provoace cu inteligența sa. Se spune că semnele compatibile sunt cele asemănătoare, deci Balanța și Vărsătorul, care sunt semne de aer. Totuși, Gemenii caută o persoană cât mai diferită de ei, ca să nu se plictisească nicodată, așa că ar putea avea o relație interesantă cu semnele de pământ, în special cu Taurul sau Capricornul.

Rac

Mulți cred că Racul are nevoie de o persoană sensibilă, empatică și emoțională, ca și el. Cu siguranță, aceste calități sunt de dorit pentru oricine, dar femeia Rac are nevoie, în plus, de un bărbat care s-o echilibreze prin spiritul său rațional și realismul care compensează tendințele ei fanteziste. Partenerul ideal trebuie să-i dăruiască multă afecțiune și grijă, dar s-o și ridice din tenebrele emoțiilor negative cu luciditatea și mintea sa clară. Iată de ce zodiile stabile, precum Taurul, Fecioara sau Capricornul, pot fi perechea potrivită pentru femeia Rac, dar și zodiile foarte intuitive, precum Scorpionul sau Peștii.

Leu

Femeia Leu este atrasă, în mod irezistibil, către personalitățile încrezătoare și misterioase, care o pot surprinde și fascina în același timp. Își poate căuta marea iubire printre semnele de foc, asemenea ei, potrivindu-se foarte bine cu un bărbat Leu sau Săgetător, care o cuceresc prin independența și spiritul lor aventuros, dar este vrăjită la fel de mult de misteriosul Scorpion, care o poate subjuga prin visurile sale mărețe și jocurile de putere.

Fecioară

Pentru femeia Fecioară, marea iubire trebuie să întrunească multiple calități: să fie un bărbat complex, sofisticat, ambițios și care să-i dăruiască întregul său devotament. Semnele de pământ, în special Capricornul, se potrivesc foarte bine cu standardele Fecioarei. Pe de altă parte, Fecioara ar putea fi atrasă de o persoană care să-i ofere o viziune nouă, mai liberă și mai aventuroasă, în contrast cu tendințele ei rigide. De aceea, marea ei iubire poate fi un bărbat din zodia Săgetător sau Berbec. Dragostea lor va fi una cu năbădăi, dar, în același timp, și cu multă pasiune.

Balanță

Balanța are standarde înalte când vine vorba de iubire, așa că nu se va îndrăgosti la întâmplare, de oricine îi iese în cale. Bărbatul care o poate seduce trebuie să îndeplinească cele trei cerințe obligatorii: să arate bine, să fie inteligent și să aibă o mare încredere în sine. Simțul estetic al Balanței este satisfăcut de o persoană care are un fizic plăcut, dar este obligatoriu ca bărbatul pe care-l iubește să o poată stimula și intelectual, astfel încât Balanța să nu se plictisească niciodată alături de el. Femeile Balanță și-ar putea găsi marea iubire printre Gemeni, Vărsători sau Tauri, care sunt guvernați, ca și ele, de Venus.

Scorpion

Când se îndrăgostește, femeia Scorpion îi dăruiește partenerului o iubire intensă, profundă și total necondiționată. La rândul său, așteaptă aceleași sentimente de la partenerul ideal. Scorpionul are nevoie de cineva care se poate hrăni din pasiunea sa și care îi poate provoca imaginația. Un bărbat cu o gândire profundă, cu sentimente intense și care este învăluit în mister, acesta este portretul marii iubiri pentru femeia Scorpion. Bărbații Rac și cei din zodia Peștilor îndeplinesc foarte bine aceste cerințe, dar și Scorpionii sunt perfecâi, pentru că sigur întrunesc trăsăturile dorite.

Săgetător

Pentru femeia Săgetător, este absolut necesar ca bărbatul de lângă ea să împărtășească valori comune cu ale ei. Spiritul aventuros și dorința de libertate sunt principalele trăsături ale femeii Săgetător, de aceea nu va accepta alături de ea un bărbat prea posesiv sau dependent. Perechea ideală este cineva cu minte deschisă și dornic de distracție, care nu se pierde în reguli și rutine, ci trăiește viața din plin. Alți potențiali parteneri pentru femeia Săgetător sunt bărbații din zodia Leu, Berbec sau Vărsător.

Capricorn

Capricornul nu este ușor de cucerit, pentru că are foarte multe pretenții de la persoana care îi va sta alături. Femeia Capricorn caută un adevărat suflet pereche, care s-o iubească până la sfârșitul vieții. Bărbatul ideal trebuie să fie stilat, mândru și foarte inteligent, pentru a putea să aducă profunzime în relație. De asemenea, femeia Capricorn caută o iubire în care să aibă deplină încredere, de aceea are nevoie de cineva care să-i fie loial. Dintre zodii, Capricornul poate face un cuplu potrivit cu semnele de pământ, precum Fecioara și Taurul, dar este atras în mod irezistibil și de semnele pasionale, precum Berbecul sau Scorpionul.

Vărsător

Femeia Vărsător are nevoie de cineva care să-i lărgească orizontul, să-i ofere aventură și noi lucruri de descoperit. În plus, este atrasă de persoane care au un simț pronunțat al umorului și un spirit pătrunzător. Dacă reușești să faci o femeie Vărsător să râdă, atunci ai cucerit-o. Dar, pe lângă aceste calități, bărbatul ales trebuie să-i poată oferi stabilitate și o ancoră în realitate, pentru că femeia Vărsător este adesea visătoare și nonconformistă. Și-ar putea găsi marea iubire printre Gemeni sau Balanțe, dar și printre zodiile de pământ, precum Capricornul sau Fecioara, care răspund nevoii sale de protecție și echilibru.

Pești

Peștii trăiesc adesea într-o lume numai a lor și nu iau viața foarte serios, de aceea au nevoie de o persoană creativă, dar care să le ofere încredere și să-i fixeze în realitate. În plus, trebuie să poată comunica într-un mod profund și semnificativ cu persoana pe care o iubesc, pentru că Peștii au nevoie de cineva la fel de intuitiv și plin de imaginație. Zodiile de apă, Scorpionul sau Racul, ar putea fi perechi potrivite, dar Peștii pot dezvolta o mare atracție și pentru semnele opuse, în special Leul, Capricornul sau Săgetătorul.