Remedii cu rosii pentru frumusetea pielii:

Ca protectie solara, se amesteca 2 linguri de iaurt cu jumatate de rosie zdrobita si se aplica pe fata. Lasa sa actioneze 15-20 minute, apoi spala fata cu apa calduta.

Pentru tratarea arsurilor solare, amesteca sucul de rosii cu putin lapte batut/iaurt si aplica oriunde ai arsuri solare si lasa amestecul sa iti racoreasca pielea.

Pentru luminozitatea si pentru un ten mai catifelat, aplica suc de rosii pe fata si lasa sa actioneze timp de 10 minute.

In caz de acnee, fierbe rosiile, apoi taie-le in bucati. Aplica o felie de rosie in jurul acneei si lasa sa actioneze timp de 10 minute, apoi spala fata cu apa.

Pentru reducerea punctelor negre, fa un piure de rosii si amesteca cu putina miere. Intinde amestecul pe fata si lasa timp de 15 minute, apoi spala cu apa calda.

Pentru a reduce ridurile fine, zdrobeste un sfert de pulpa de avocado si pune peste ea 2 linguri suc de rosii. Amesteca bine, apoi aplica pe fata si lasa sa actioneze 20-25 de minute.

Pentru strangerea porilor, foloseste cateva picaturi de suc de lamaie cu o lingurita de suc de rosii. Amesteca bine, apoi aplica pe fata si lasa sa actioneze 5-10 minute, dupa care clateste bine, scrie sfatnaturist.ro

Masca de roșii

Poate fi folosită aproape pe tot parcursul anului. Pe lângă conținutul mare de vitamine, roșiile sunt și un mijloc excelent de curățare a tenului și a punctelor negre. Aplicați felii de roșii sau zeama acestora pe față și lăsați să acționeze timp de câteva minute. Apoi spălați cu apă rece. Puteți repeta timp de câteva zile pentru a obține un ten curat și luminos, fără puncte negre. Are și efect de albire a tenului, conform almanahonline.ro.