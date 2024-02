Producatorii si specialistii in alimentatie dezvaluie cateva trucuri care ii ajuta pe consumatori sa faca diferenta intre un produs contrafacut si unul natural, potrivit mierepenet.ro.

Din start e bine sa se stii ca mierea contrafacuta nu prezinta nicio aroma, poate fi separata in straturi si este limpede, fara pic de impuritati. Mierea naturala are o aroma specifica, ofera o senzatie fina cand este inghitita, se prelinge si prezinta impuritati naturale: polen, microparticule de ceara si uneori chiar propolis.

De asemenea, mierea de albine naturala cristalizeaza. Daca ati cumparat miere si dupa 2-3 luni nu are deloc mici cristale, e posibil ca aceasta sa fi fost contrafacuta.

Mierea poate redeveni fluida daca este pusa in apa calda, la maximum 40 de grade. Daca temperature apei este mai mare isi pierde din proprietati (de aceea nu este indicat sa puneti miere in ceaiul fierbinte). Insa nici aceasta proba nu este infailibila. Intr-adevar, mierea care zahariseste este de calitate si are aceleasi proprietati ca mierea lichida, insa aceasta nu inseamna ca mierea care isi pastreaza consistenta fluida nu este naturala.

Cristalizarea mierii (sau zaharisirea) depinde de raportul dintre continutul de fructoza si glucoza din miere. Daca mierea contine mai multa glucoza, atunci se va zaharisi. In schimb, daca mierea este mai bogata in fructoza, atunci va ramane lichida. De mentionat, ca mierea de salcam si cea de mana cristalizeaza foarte greu, respectiv dupa aproximativ un an, mai arată sursa citată.

Mierea falsificata reprezinta un pericol pentru sanatate

Toata lumea cunoaste efectele binefacatoare ale mierii. Dar, de unde stim ce miere sa cumparam? Dar de unde stim care este contrafacuta sau nu, care este mai buna?

Daca aveti dubii ca mierea cumparata e falsa, iata testele ce pot fi facute la domiciliu si pot da indicii daca mierea este naturala sau contrafacuta:

- amestecati mierea in apa rece. Mierea naturala are densitatea de 1,4 ori mai mare decat apa si nu se dizolva imediat. Mierea ar trebui sa cada pe fundul paharului (ca in poza A) si sa nu se imprastie rapid in apa. Cea contrafacuta are o densitate mai mica si ar trebui sa se dizolve.

miere contrafacuta

- in cazul mierii necristalizate, introduceti o lingura in borcan, apoi ridicati-o si lasati sa curga mierea. Daca mierea curge continuu, fara sa se desprinda in picaturi, atunci cel mai probabil mierea este naturala.

- tineti un chibrit aprins deasupra unei lingurite de miere. Daca e naturala, mierea se va topi si nu va incepe sa sfaraie imediat.

- puneti putina miere pe o foaie de hartie. Daca pata umeda se raspandeste pe suprafata hartiei, atunci mierea este contrafacuta.

- puneti miere intr-o lingura apoi amestecati cu un creion chimic aproximativ 1 min. Daca mierea se coloreaza este posibil sa nu fie naturala. In cazul in care culoarea nu i se modifica, este naturala.