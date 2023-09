Crema de zahar ars – Ingrediente (6-8 persoane)

1 l lapte

8 oua medii

1 varf cutit de sare

150 g zahar tos fin (pentru crema de oua)

150 g zahar tos fin (pentru caramel)

1 pastaie de vanilie (doar semintele)

Crema de zahar ars – Mod de preparare

Topirea zaharului pentru crema de zahar ars

Pentru crema de zahar ars este ideala o cratita de metal, de cca 3-4 l volum, de 22 cm Ø si cu margini inalte de 10 cm, care poate fi introdusa si in cuptor.

Eu ma descurc perfect cu o cratita de aluminiu. Crema de zahar ars fierbe perfect. In acest caz, topim zaharul intr-o cratita pe foc mic si il turnam imediat in cratita de aluminiu, rotind-o cu grija, astfel incat zaharul topit sa acopere peretii acesteia pana la jumatate.

Asadar, daca folosim o cratita de metal, punem zaharul in cratita, pe foc mic, si il topim pana capata o culoare aurie. Amestecam din cand in cand zaharul, astfel incat sa nu se arda.

Dupa ce zaharul este complet topit, stingem focul si rotim cratita, cu foarte mare grija, pana cand fundul si peretii acesteia sunt imbracati, pe jumatate, in caramel.

Lasam cratita la temperatura camerei pana cand caramelul se raceste.

Preparare compozitie pentru crema de zahar ars

Punem ouale intr-un vas, adaugam sarea, zaharul si semintele pastaii de vanilie si mixam cca 3-4 minute, la viteza medie.

Adaugam laptele rece si mai mixam cca 1 minut la viteza medie.

Crema de zahar ars compozitie oua si lapte

Turnam compozitia de oua in cratita cu caramelul rece. O asezam intr-o alta cratita, putin mai mare, umpluta pana la jumatate cu apa rece.

Introducem cu grija crema de zahar ars in cuptorul preincalzit la 180°C si o fierbem cca 50-60 minute.

Este foarte important ca o data la 15 minute, sa adaugam cca 50 ml de apa rece in cratita cu apa. In acest fel impiedicam fierberea in clocote. Daca apa, in care este asezata cratita cu zahar ars, fierbe in clocote, vom obtine o crema de zahar ars cu gauri.

