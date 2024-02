„Azi e vorba despre el, un OM care DA, a greșit mult în viață și e conștient de asta, iar acum e singur și nu mai are pe nimeni, nu mai are nimic, doar pereții azilului. Prietenii care nu de mult făceau “cărare” la petrecerile lui majoritatea l-au uitat… deh, nu mai are nimic de oferit…Îmi amintesc când eu eram “mic” și el era “mare”, de multe ori mi-a deschis porțile casei lui și asta mă face să nu-l uit și să-i fiu recunoscător. Sănătate să ai, Iri, și liniște în suflet, atâtea zile cât Dumnezeu îți va da pe acest pământ!", a scris Sorin Mărcuș, prietenul lui Irinel Columbeanu, pe Instagram.