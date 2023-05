O atmosfera incomoda poate duce la neintelegeri in acest moment. Pe masura ce Luna in Varsator se ciocneste cu senzuala Venus, incercarile excesiv de dragalase de a ne linisti anxietatile ar putea sa ne agite. A ne certa daca suntem sau nu rationali, probabil, nu va fi productiv. Poate ca ar fi mai bine sa ne concentram pe ceea ce ne ajuta sa mergem inainte, in loc sa ne impingem sa respectam perfect regulile logicii.