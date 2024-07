Greșeli gramaticale facem aproape fiecare dintre noi, iar unele au ajuns să fie percepute ca fiind corecte. Așadar, deseori facem greșeli de exprimare fără să ne dăm seama.

Iată cum este corect, de fapt și ce exprimări trebuie evitate pentru a nu greși.

Greșeli gramaticale frecvente

În cazuri nefericite se întâmplă să auzim neplăcuta expresie: "și-a pierdut conștiința" (în timpul unui accident). Conștiința este sentimentul responsabilității umane, așadar este incorect folosit termenul în această situație. Corect este conștiența, care poate fi pierdută în urma unui accident, în această situație persoana aflată în cauză devine inconștientă sau își pierde conștiența. Cunoștința, de asemenea, este corect, aceasta, printre alte sensuri, fiind facultatea de a asimila informații din mediul exterior.

O altă greșeală frecventă de limbă este atunci când spunem: "mi-ar place" în loc de "mi-ar plăcea", cum este, de fapt, corect.

"Am plecat la serviciu", nu servici, cum auzim în multe cazuri.

Ora douăsprezece este corect, nu ora doisprezece.

Și cea mai des întâlnită greșeală este atunci când folosim cuvântul DECÂT fără negație. Spre exemplu, se greșește când se spune: "Am decât 100 de lei". Varianta corectă este: "Nu am decât 100 de lei" sau "Am doar".

Când serviți pe cineva cu ceva îi veți spune: "Serviți-vă, vă rog!", nicidecum "serviți vă rog", deoarece dumneavoastră sunteți cel care serviți sau, după caz, ospătarul este cel care servește. Ar fi o impolitețe să spuneți musafirului "serviți!", ar înseamnă că îi cereți lui să îi servească pe ceilalți, când, de fapt, doriți să se servească, adică "serviți-vă!"

Pleonasmele, cele mai frecvente greșeli

Mai grav este când auzim exprimări pleonastice precum: "accident groaznic", "marea majoritate" sau "foarte special". Accidentul nu poate fi în nici un caz unul plăcut. Cuvântul "majoritatea" semnifică o mare parte din ceva, iar adjectivul "special" nu are grad de comparatie, el este deja la superlativul absolut. Astfel, corect este simplu: "majoritatea", "accident" sau "special".

De asemenea, nu spuneți niciodată "cobor jos". Este de la sine înțeles că nu poți coborî sus, așadar corect este simplu "cobor".

Alte greșeli gramaticale

O expresie pleonastică este: părerea mea personală.

"Părerea mea" evident este și personală, nu este nevoie să specificați, pentru că devine o repetiție supărătoare și o greșeală de limbă.

Cu siguranță mulți vă cereți scuze în anumite situații, deși, corect este să prezentați scuze. Așadar, în situații în care greșiți în vreun fel sau altul față de cineva, veți spune ca în exemplul următor:

Vă prezint scuze pentru greșeala mea!

Nicidecum nu spuneți:

Îți cer scuze! - Greșit!

A cere scuze înseamnă a cere, celui față de care ai greșit, să-ți prezinte scuze. În schimb, puteți, bineînțeles, să folosiți expresia:

Cer iertare! - Corect!

La fel de des auzim cuvântul discreție folosit în mod greșit, ca în următorul exemplu:

A fost mâncare și băutură la discreție. - Greșit!

- Greșit! A fost mâncare și băutură din belșug . - Corect!

În această situație, cuvântul discreție este folosit greșit. Sensul acestuia fiind confundat cu cel al cuvintelor, belșug sau abundență. Astfel, expresia devenită deja clișeu este greșită, deoarece nu se cunoaște sensul adevărat al cuvântului discreție.

Acest cuvânt, conform dicționarului, reprezintă însușirea de a fi discret, tăcere, secret, puțin, cu măsură. Cel mult această exprimare greșită poate fi folosită ca argou, de unde probabil a și fost preluată.

Un alt cuvânt folosit în mod frecvent incorect este vis.

Am vise mărețe. - Greșit!

- Greșit! Am visuri mărețe. - Corect!

- Corect! De câteva nopți am niște visuri urâte. -Greșit!

-Greșit! De câteva nopți am niște vise urâte. - Corect!

Visele sunt imaginile și procesele psihice care survin în timpul somnului, iar idealurile la care sperăm sunt visuri. Cele două sensuri nu trebuie, așadar, confundate.

Ați auzit de multe ori cuvântul viruşi folosit ca plural pentru virus, microorganism, agent patogen inframicrobian, ceea ce este greşit. Pluralul corect este virusuri. Confuzia vine de la faptul că există şi pluralul viruşi, dar acesta se referă la virusul informatic. Asta înseamnă că ambele forme sunt corecte, dar au altă semnificație. Iată exemple:

În această perioadă sunt multe virusuri . - Corect!

Corect! În această perioadă sunt mulți viruşi . - Greșit!

- Greșit! Calculatorul are mulți viruşi. - Corect!

Corect! Calculatorul are mai multe virusuri. - Greşit!

Evită aceste exprimări

O altă greşeală des întâlnită este pronunția verbului a completa. Multă lume spune a complecta, ceea ce este greşit.

La fel se întâmplă şi în cazul verbului a vrea, la persoana I, când tot o literă face diferența între corect şi incorect.

Eu voiam zmeură . - Corect!

Corect! Eu vroiam zmeură . - Greșit!

Un alt verb a cărui formă este greșit folosită este a merita. Foarte mulți folosesc greșit forma de la persoana a III-a a verbului, spunând se merită. Acest verb nu este reflexiv, deci nu are o astfel de formă.