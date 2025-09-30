Dacă vă doriți să pregătiți o gustare dulce în casă, în numai câteva minute, atunci aceasta este rețeta perfectă! În plus, nu vă trebuie decât câteva ingrediente simple pentru a pregăti delicioasele gogoși cu iaurt. Această rețetă este ușor de pregătit, gustoasă, iar în numai câteva minute ar trebui să fie gata!

Practic, în numai câteva minute, veți avea un desert delicios, care poate fi servit simplu, sau cu diverse gemuri.

De ce ingrediente este nevoie

Din fericire, pentru a pregăti aceste gogoși delicioase cu iaurt nu este nevoie de prea multe ingrediente complexe! Tot ce trebuie să aveți la îndemână sunt 150 de grame de făină, două linguri de zahăr, 140 de grame de iaurt grecesc, o linguriță de praf de copt și esență de vanilie. Desigur, acestea nu sunt singurele ingrediente necesare pentru gogoși!

Va mai trebui să avem la îndemână și o lingură de ulei, un praf mic de sare, 75 de grame de zahăr tos mărunt, o linguriță de scorțișoară, cât și îndeajuns de mult ulei pentru prăjit. Odată ce aveți toate aceste ingrediente la dispoziție, veți putea începe să pregătiți gogoșile.

Cum se pregătește rapid și ușor această rețetă

Potrivit bucataras.ro, primul pas pe care trebuie să îl urmați pentru a pregăti aceste gogoși este să puneți făina într-un bol, alături de sare, praf de copt și de zahăr. Toate aceste ingrediente se amestecă bine, după care trebuie să adăugați uleiul, esența de vanilie și iaurtul. Totul se amestecă cu o lingură, după care aluatul trebuie frământat cu mâna până când devine omogen.

Mai departe, trebuie să formați biluțe îndeajuns de mari, care trebuie prăjite în tigaie. După ce s-au rumenit, gogoșile trebuie scoase din tigaie și date prin zahăr și scorțișoară. Iar pentru a putea savura cu adevărat gustul acestora, ele trebuie servite calde.

