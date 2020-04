Ce vor bărbații în pat, dar se tem să ceară? Cele mai intime idei

Iata care sunt acestea:

1. Dans in poala

Barbatii sunt fascinati de trupul iubitei. Si, chiar daca acesta nu este ca al unei dansatoare profesioniste din cluburi, ei nu ar zice nu unui dans in poala, in intimitatea casei voastre. Creaturi vizuale prin definitie, barbatii viseaza la miscari lascive din partea iubitelor lor.

Urmareste cateva miscari pe internet si fa-i o surpriza iubitului tau. Filmele de aici te pot ajuta.

2. Sa preiei fraiele

Fa-i o surpriza cand ajunge acasa, dupa o zi obositoare de munca.

3. Mai multe complimente

Egoul barbatilor este destul de fragil. Asa ca nu strica sa-l complimentezi din cand in cand. Sa-i spui cat este de sexy, cat de mult iti plac anumite lucruri la el etc. Barbatii vor sa stie ca sunt doriti. Ei au nevoie de intimitate, nu neaparat in sensul sexual al cuvantului.